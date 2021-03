“Vaccini per gli amici” in Puglia, Emiliano incarica il Nirs: pronti a sanzionare

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incaricato l’avvocato Antonio La Scala coordinatore del Nirs, il Nucleo ispettivo regionale sanitario della Regione Puglia, di assumere immediatamente dall’onorevole Marco Lacarra tutte le notizie in margine ai gravi episodi dallo stesso denunciati con un odierno post su Facebook.

“Sui fatti che l’onorevole Lacarra denuncerà – dichiara il presidente Emiliano – saranno svolti approfonditi e severi accertamenti per denunciare i reati eventualmente commessi e per adottare le sanzioni disciplinari conseguenti”.

Si precisa che il Nirs della Regione Puglia era stato incaricato dal presidente della Regione Puglia, già dal 26 gennaio scorso, di aprire un’ampia indagine sugli eventuali abusi collegati alla campagna vaccinale. Lo stesso presidente Emiliano aveva spiegato pubblicamente che l’eventuale somministrazione illegale di vaccini corrisponde ad una appropriazione dello stesso con conseguenti reati da parte dei pubblici ufficiali che li hanno ricevuti in consegna. Allo stato gli accertamenti effettuati sono al vaglio del Nirs e verranno trasmessi, in caso di notizia di reato, alle procure competenti.

VACCINATI ABUSIVI, ZULLO (FDI): LACARRA DENUNCIA UN SISTEMA CRIMINALE VERGOGNOSO. E LOPALCO NON DICE NULLA E NON SA NULLA… FA SOLO I BOLLETTINI EPIDEMIOLOGICI?

“Per il segretario pugliese del Pd, on. Marco Lacarra, nella nostra regione si sta consumando un CRIMINE VERGOGNOSO… ignobili furbetti che senza aver diritto si sarebbero vaccinati.

“Michele Emiliano – più da ‘magistrato’ che da governatore – invece, che chiamare il suo assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, per capire ‘politicamente’ quanto duramente denunciato dall’autorevole esponente del centrosinistra (non certo dell’opposizione), ha subito incaricato l’avvocato Antonio La Scala, in qualità di coordinatore del Nirs (Nucleo ispettivo regionale sanitario della Regione Puglia) perché ‘interroghi’ Lacarra.

“E Lopalco? E’ stato commissariato… i vaccinati abusivi non sono di sua competenza? Del resto, era stato proprio lui a minimizzare il fenomeno sostenendo – quando la Procura aveva aperto un’inchiesta – che in Puglia i numeri di chi non ne aveva diritto erano risicati. Ma oggi la nota di Lacarra svela addirittura un fenomeno criminale e Lopalco – per la serie ‘non poteva non sapere’ – dovrebbe esserne a capo. Anche perché se non ne fosse a conoscenza sarebbe persino peggio…

“E’ evidente che se la vicenda non fosse grave, come lo è, ci sarebbe persino da ironizzare e chiedere proprio a Lopalco come intende andare avanti nel Piano della vaccinazione in Puglia se dovesse dar seguito al consigliere Fabiano Amati (sempre del Pd come Lacarra) che chiede l’inidoneità degli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi e quelli che Lacarra chiede di radiare dall’ordine perché complici del CRIMINE vergognoso… Alla fine potrebbe rimanere solo nella sua torre d’avorio a compilare Bollettini epidemiologici, mentre Emiliano continua a fare l’assessore”