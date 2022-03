Da Bari in Brianza per accoltellare la moglie di San Severo: arrestato

FOGGIA, 04/03/2022 – (corrieremezzogiorno) C. C., 54 anni, è stato arrestato dai carabinieri. Fendenti al capo e alla schiena, la donna è salva. Lei voleva separarsi e rifarsi una vita «al nord», aveva trovato un lavoro.

Deve averne avuto di tempo per riflettere su quello che aveva intenzione di fare, in almeno dieci ore trascorse al volante. E invece guida per oltre novecento chilometri in preda a un folle rancore contro quella donna la cui unica «colpa», nella sua visione distorta dei rapporti umani, è quella di volersi separare da lui, e rifarsi una vita «al nord».

All’arrivo, nel cuore della notte, si apposta sotto casa della moglie, la cinquantenne M. T., e mette in pratica il suo folle proposito omicida. Aspetta che esca per andare a lavorare, la coglie alle spalle, la accoltella alla schiena e al capo. Sono le quattro del mattino di giovedì 3 marzo. Pochi minuti dopo i carabinieri del comando provinciale di Monza gli sono già addosso: ha le mani ancora sporche di sangue. M., originaria di San Severo di Foggia, si alza quando è ancora notte. Lavora per una società che si occupa di sicurezza e vigilanza privata. (corrieremezzogiorno)