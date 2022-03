Foggia, 500 telecamere sparse per tutta la città: bandita la gara

FOGGIA, 04/02/2022 – (puglia.gazzettadelsud) Bandita la gara per la videosorveglianza: saranno oltre 500 le telecamere sparse per tutta la città di Foggia che verranno posizionate nell’ambito delle scuole, della rigenerazione urbana, degli impianti sportivi, delle strade della Villa comunale.

Il Comune ha partecipato a un bando del Ministero dell’Interno sempre su sicurezza e videosorveglianza. Saranno spesi oltre quattro milioni per le aree ecologiche e a breve saranno pronti i regolamenti comunali che mancavano da anni. Ci sarà anche un nuovo bando per la pubblica illuminazione e si sta rimodulando il mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per dare maggiore decoro al quartiere Ferrovia. Incontro tra i commissari straordinari e i rappresentanti della politica locale. Presentati i progetti per i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (puglia.gazzettadelsud)