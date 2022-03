Le voci sul “vero” padre di Lucio Dalla: “Sciacallaggi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/02/2022 – (ilsussidiario) Dopo la morte di Lucio Dalla, una sfilza di veri o presunti eredi hanno cercato di impossessarsi del suo immenso patrimonio.

Nella baraonda generale, sono stati tirati in ballo anche i genitori dell’artista, a causa di alcune voci che vedrebbero come padre biologico di Dalla non più Giuseppe, ma il pugliese Francesco Morcaldi, un notabile di San Giovanni Rotondo ed ex sindaco del paese di San Pio. Questo perché la signora Jole nei primi anni Quaranta partiva per San Giovanni Rotondo, per cucire abiti su misura. Tra i suoi clienti c’era pure il Cavalier Morcaldi.

Ma c’è chi smentisce categoricamente: Fiorella Fantuzzi, figlia di Lina, socia nella sartoria della mamma del cantante, durante un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino ha tuonato: ”Il pugliese Francesco Morcaldi vero padre di Lucio? Fandonie. Fantasie. Sciacallaggi. Patetici tentativi di inserirsi in una tragica vicenda, se non anche squallide speculazioni di chissà chi. Sono indignata. Anzi: inorridita. Di più: infuriata. Il papà di Dalla si chiamava Giuseppe, era un uomo dai tratti gentili e dirigeva il club del tiro a volo di Bologna. Questa è la verità. Il resto sono balle”. (ilsussidiario)