Marco Damilano ha lasciato la direzione dell’Espresso

FOGGIA, 04/03/2022 – (agi) Marco Damilano si è dimesso da direttore dell’Espresso, alla luce della decisione di cedere la testata, da lui considerata “scellerata”. Lo annuncia lui stesso in un lungo editoriale sul sito del settimanale: “Questa mattina ho scritto una mail all’ingegnere John Elkann, presidente del gruppo Gedi, per comunicare la mia decisione di lasciare la direzione dell’Espresso, dopo quattro anni e mezzo”, spiega.

A fronte delle sfide della transizione, scrive Damilano, “non si può farlo immaginando di perdere la propria identità. L’anima, il carattere di una testata. È una scorciatoia che disorienta il pubblico e che prima o poi si dimostra illusoria. Gedi è nel cuore di questa crisi. In un gruppo che aveva sempre fatto della solidità, della stabilità e della continuità aziendale ed editoriale il suo modo di essere, soltanto durante la mia direzione si sono alternati due gruppi proprietari, due presidenti, tre amministratori delegati, tre direttori di Repubblica. E ora si vuole far pagare al solo Espresso l’assenza di strategia complessiva. Ho appreso della decisione di vendere L’Espresso – aggiunge Damilano – da un tweet di un giornalista, due giorni fa, mercoledì pomeriggio. Ho chiesto immediati chiarimenti all’amministratore delegato Maurizio Scanavino, come ho sempre fatto in questi mesi”. (agi)