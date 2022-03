Minoranza: “Rotice ha accolto nostra proposta sui parcheggi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/03/2022 – (comunicato stampa) “Apprendiamo con soddisfazione l’accoglimento da parte del sindaco Rotice della nostra proposta di considerare un periodo di sperimentazione in merito alla questione dei parcheggi a pagamento. Lo apprendiamo grazie all’intervista che il sindaco ha rilasciato, giorno 2 marzo, alla giornalista Sipontina Prencipe, in videochiamata e diretta facebook.

Certamente avremmo gradita una risposta ufficiale alla lettera aperta indirizzatagli nei giorni scorsi, ma, comprendiamo la difficoltà nella quale si trova il Sindaco e la sua giunta nel dover ammettere che i gruppi di minoranza hanno maggiore esperienza amministrativa e certamente una visione più incline alla risoluzione dei problemi, usando il buon senso e non trincerandosi dietro a “responsabilità delle passate gestioni”.

Ad ogni buon conto, grazie all’accoglimento della nostra proposta, i cittadini di Manfredonia possono tirare un sospiro di sollievo in attesa che “nei prossimi mesi”, come dichiarato da Gianni Rotice, si procederà all’avvio del sistema a pagamento in maniera graduale. C’é infatti ancora molto da fare prima che si possa partire a regime, ad iniziare dalla verifica degli stalli “disegnati” (e molti già sbiaditi a discapito della resistenza al derapaggio) molti dei quali in difformità al Codice della Strada a cui si aggiunge il mancato censimento delle attività commerciali, per il carico scarico, dei disabili con stallo personale dedicato, i parcheggi liberi, ecc, rendendo necessaria, pertanto, una fase di studio e di valutazione.

In attesa che la fase transitoria di sperimentazione prenda il via per arrivare a regime entro l’anno, rivolgiamo l’invito al Sindaco di richiedere la copertura dei parcometri al fine di evitarne danneggiamenti che potrebbero essere rivendicati, all’amministrazione comunale a causa della mancanza di videosorveglianza ed in quanto installati su pubblico territorio, ed analogamente la cartellonistica verticale di riferimento come si conviene prima della attivazione del servizio che, dovrà essere comunicato ufficialmente con ordinanza sindacale ed il giusto preavviso.

Siamo consapevoli che i nostri suggerimenti non riceveranno alcun pubblico riconoscimento, pur essendo rivolti alla cittadinanza, ed allora ci sentiamo di chiedere, senza troppi giri di parole, di intervenire in tempi celeri anche al disarcionamento e rifacimento delle massicciate stradali, laddove di competenza diretta o verso le aziende appaltatrici per la realizzazione della fibra, abbandonando il concetto del rattoppo ma iniziando ad offrire ai manfredoniani, vie di percorrenza realizzate alla regola dell’arte”. (comunicato stampa)

f.to. I Consiglieri

Massimo CIUFFREDA

Michele IACOVIELLO

Raffaele FATONE

Giulia FRESCA

Gaetano PRENCIPE

Francesco SCHIAVONE

Gianluca TOTARO

Maria Teresa VALENTE

Mariarita VALENTINO