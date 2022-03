Pusher ingoia 10 dosi di eroina e rischia di morire soffocato

Uno spacciatore ha rischiato di morire soffocato dopo aver ingoiato 10 dosi di eroina. “La Polizia di Stato ha sorpreso all’opera un pusher nigeriano di 32 anni in pieno centro a Firenze – fa sapere in un articolo l’Adnkronos – Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni stavano effettuando uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra via Guelfa e via Sant’Orsola quando hanno assistito in diretta allo scambio di una banconota di 20 euro con una dose di eroina tirata fuori dalla bocca dello spacciatore”.

“I poliziotti in borghese sono subito intervenuti fermando venditore e compratore – riporta sempre l’Adnkronos – quest’ultimo poi segnalato quale assuntore di stupefacenti. Una volta fermato il 32enne, che girava con almeno altre 10 dosi di eroina in bocca, ha tentato di ingoiare il corpo del reato, rischiando però di soffocare”.