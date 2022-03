Putin userà la bomba atomica? “Uso ordigni a bassa intensità non è impossibile”

FOGGIA, 04/03/2022 – (corriere) Benjamin Hautecouverture, politologo francese esperto in armi nucleari: «L’utilizzo di atomiche “a bassa intensità” non è impossibile, ma al momento è improbabile: le minacce della Russia sono spacconate, il nostro silenzio è una risposta. Se Putin è impazzito? Le sue mosse militari sul campo sono razionali»

L’invasione russa dell’Ucraina, con relative minacce nucleari esplicite da parte della Russia, rappresenta una rottura della teoria della dissuasione reciproca per come l’abbiamo conosciuta finora? «No, direi non ancora. Per il momento la deterrenza nucleare è preservata, nessuno vuole ricorrere all’atomica perché sa che la risposta sarebbe ugualmente atomica e immediata. La guerra in Ucraina è passata da bassa a alta intensità, ma siamo ancora sotto la soglia nucleare. La deterrenza classica è ancora in funzione e lo sarà finché la Russia non attaccherà un Paese della Nato, per esempio i Paesi baltici o la Romania o la Polonia». (corriere)