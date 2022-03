Sanremo, Amadeus condurrà le prossime edizioni del 2023 e 2024

Riconfermata la conduzione per il Festival della Canzone Italiana di Sanremo ad Amadeus, per le prossime edizioni del 2023 e 2024. “È stato concordato questa mattina – si legge in una nota di viale Mazzini e riportata dall’AGI – durante un incontro nel quale l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il direttore del prime time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un “lungo e cordiale” colloquio”.

“Sono felice e onorato della proposta – scrive l’AGI – Averla ricevuto adesso mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare” ha affermato lo showman”.