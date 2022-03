Strisce blu, Rotice: “L’opposizione si spaccia da salvatore della patria”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/03/2022 – “Il lupo perde il pelo ma non il vizio! Continua a più non posso la smania di protagonismo e di visibilità mediatica dell’opposizione, che soffre di un’acuta ansia da prestazione per un pugno di like social e consensi web.

Lo fa ingannando ancora i cittadini, raccontando vicende travisate anche attraverso esperti della pratica del copia\incolla (vedasi l’esilarante pagina civetta che prova a fare il verso a quella ufficiale del Comune) per far fronte alla mancanza di idee originali e capacità di intercettare le soluzioni più idonee per la città. A dir poco stucchevole il comunicato odierno sulle strisce blu, spacciandosi come salvatori della patria e continuando ad aizzare incoscientemente e pericolosamente i cittadini in un momento socio-economico molto delicato, rispetto ad un provvedimento avviato nel 2017 dal Consiglio comunale guidato dallo stesso centrosinistra.

Detto ciò, i cittadini devono sapere che la proposta di periodo di prova, così come altre temi socialmente ed economicamente sensibili (parcheggio disabili, abbonamento residenti, aree di particolare interesse come scuole e mercati rionali), sono quesiti che questa Amministrazione aveva già sottoposto diverse settimane prima alla “Publiparking srl” nelle more di una rimodulazione del servizio rispetto al contratto, di cui si è discusso, poi, ampiamente de visu lo scorso 18 febbraio e di cui daremo notizie certe ed ufficiali quanto prima.

Trattandosi di argomenti amministrativi in divenire, si è preferito non fare preventivamente ed inutilmente la grancassa mediatica a cui le opposizioni sono ormai abituate. Per le opposizioni, sarebbe più utile vivere di più in strada a Manfredonia tra la gente e meno davanti a tastiere di computer e dietro schermi di smartphone, perchè i problemi veri della città sono reali e non virtuali”.