Manfredonia, auto si schianta contro palo della luce: un ferito trasportato in ospedale

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/03/2023 – Un incidente stradale si è verificato poco fa in Via Santa Restituta a Manfredonia.

Un’auto si è schiantata contro contro un palo dell’illuminazione pubblica, probabilmente a causa della pioggia caduta copiosa in queste ore, rendendo viscido l’asfalto. La persona presente nell’autovettura è stata trasportata con urgenza in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia locale e il mezzo di soccorso per il recupero dell’autovettura che ha subito ingenti danni.