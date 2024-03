Quando il più noto giornalista italiano, cioè Marco Travaglio, in data 23 febbraio 2022 così apriva il suo editoriale: “L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancora rinviata causa bel tempo), eravamo tutti col fiato sospeso in attesa del Verbo.

Ora – ci dicevamo – parla Draghi, nuovo Salvator Mundi, e mette in riga quel tamarro di Putin.”, nessuno immaginava sarebbe stato smentito il giorno successivo.

Naturalmente si veniva da mesi di dileggio contro la Nato, il quale studiava dai satelliti l’enorme mole di truppe schierate al confine ucraino e non poteva prestar fede alle mistificazioni del leader russo che divertito negava di voler invadere il paese vicino. Che quest’ultimo si beffasse dell’Occidente negando l’evidenza era comprensibile, ovviamente per conservare l’effetto sorpresa per l’invasione, che viceversa alla sua propaganda becera abboccasse il vero mainstream italiano, proprio capeggiato dal citato giornalista, cioè nei fatti l’autentico leader del partito populista il cui segretario/avvocato del popolo non disdegna le improvvise giravolte retoriche, è meritevole di attenzione. Perché questo è il vero tema da fronteggiare per gli anni a venire.

L’evidenza dei fatti, cioè le truppe al confine ucraino e la propaganda putiniana che la nega immancabilmente. Ma è anche accaduto per temi altrettanto rilevanti geopoliticamente, anche se distanti come i vaccini.

Da una parte abbiamo un farmaco somministrato in decine di miliardi di dosi e dall’altra chi ancor oggi sostiene che è sperimentale. Tornando, dunque, al tema del conflitto tra la realtà e la propaganda, è evidente che la pervasività di quest’ultima abbracci molti campi e per mano di un enorme coacervo di forze politiche e sociali che vanno dalla estrema destra fino a quella sinistra, ma che stranamente si compattano in un’unica direzione, cioè contro i fatti stessi e contro i valori occidentali. Naturalmente si parla di propaganda per rimanere nel moderno, poiché oggettivamente trattasi di menzogne e niente di più, come quando Berlinguer confidava ad un imberbe D’Alema che i russi mentono sempre, anche qualora non ce ne fosse affatto bisogno.

Per giunta il ribaltamento della realtà diventa completo allorché sono proprio gli stessi propagandisti ad accusare la parte avversa di essere vittima di propaganda.

Giusto per fare qualche esempio, coloro i quali giustificano chi nega la libertà di parola per cui basti sventolare un foglietto bianco per finire in carcere, stermina le opposizioni politiche, invade i territori vicini, accusano l’Ucraina di nazismo e l’Occidente di antidemocraticità e bellicismo con le scuse più inverosimili quali la disciplina del green pass o il caso Assange o l’espansione della Nato. Qualcuno potrebbe pensare che queste posizioni in Italia siano condivise da una sparuta minoranza di individui, alla stregua dei terrapiattisti.

Ma non è così. Trattasi di una buona fetta di informazione composta da diverse testate giornalistiche, sia di destra, sia di sinistra e persino di area cattolica, compreso quella del noto giornalista citato, più alcuni canali tv in cui appare giornalmente, oltre al corposo apparato pubblico e privato che va dai sindacati, fino ai generali che si improvvisano scrittori, all’ANPI, ai docenti universitari, a partire dagli storici e dai costituzionalisti per cui qualsiasi modifica della carta è violento attentato alla democraticità della repubblica, ma che dinanzi alle concrete violazioni dei diritti umani del loro beniamino fanno spallucce.

Dei partiti politici poi che appaiono coinvolti con il regime russo a vario titolo, fra cui anche economico tutti sanno. Si passa dal vecchio leader forzista Berlusconi da poco scomparso, tra l’altro titolare di un polo televisivo ed editoriale immenso e il cui legame personale con Putin era ben noto, ma di cui sempre si trascurano gli asset economici nel paese ex sovietico. Fino al partito leghista gemellato con Russia Unita di Putin, o il partito pentastellato di cui entrambi si narra siano stati ampiamente sovvenzionati assieme a molti altri partiti italiani ed europei minori, nostalgici del comunismo ma anche di estrema destra. Tutti loro, infatti, risultano destinatari di una cifra complessiva introno ai 300 milioni di dollari dal 2014, anno dell’invasione della Crimea, secondo vari rapporti della stessa intelligence americana che aveva previsto l’invasione del 2022.

Ovviamente, l’arrivo da Mosca di fiumi di denaro verso alcune forze politiche europee non è mai stato una novità e risale già al periodo della guerra fredda, ma allora esse riuscivano comunque a salvaguardare la propria rispettabilità mantenendo una certa autonomia decisionale dalle pretese del donatore, come nel caso dell’invasione dell’Ungheria del ’56 e della Cecoslovacchia del ’68, che sfociarono nel ’73 nell’attentato a Berlinguer per opera del KGB. Oggi tutto questo è saltato.

La perfetta corrispondenza della propaganda putiniana rispetto alla posizione assunta dai partiti vicini, lascia intendere che vi è molto di più, e che si sostanzia nella ovvia ricattabilità. Il corruttore ha sempre la prova della corruzione e di questa se ne serve ampiamente per sottomettere il corrotto se non rischia del proprio. In Italia, ma anche in Europa con Kohl e Sarkozy, la politica da oltre venti anni è sotto processo per la natura dei finanziamenti ricevuti, e vari esponenti politici di primissimo piano hanno conosciuto materialmente la prigione come i vari Dell’Utri, Cuffaro, Formigoni, Previti ed altri.

Il partito leghista ha subito un colpo quasi mortale a causa della nota vicenda Savoini, e se il leader leghista ne è uscito indenne, assieme ai suoi più stretti collaboratori, è perché l’indagine si è arenata allorché da Mosca non vi è stata alcuna collaborazione nell’invio dei documenti bancari attestanti i versamenti, quindi il nesso logico è evidente. In realtà, un conto è sostenere che l’occidente dovrebbe rimanere fuori dal conflitto perché non gli riguarda e costa un mucchio di denaro, posizione miope e per certi versi vile o da porgitori di guance altrui.

Un conto è sostenere che sia stata la Nato, che è una semplice alleanza difensiva, a provocare o si appresti ad attaccare la Russia che invadendo l’Ucraina nazista intende difendersi. In quest’ultimo caso, cioè, non siamo nell’ambito delle opinioni, ma appunto delle menzogne che è circostanza del tutto diversa.

La medesima Russia che tempo addietro aveva annesso e sottomesso nel sangue la Cecenia, la Georgia ed infine la Crimea per fini ovviamente coloniali ed in stile ottocentesco, cioè per depredarli.

Fino ad oggi la Russia ha immesso sul mercato centinaia di migliaia di tonnellate di grano ucraino, come già a suo tempo Stalin lo rubò provocando l’Olodomor, cioè il genocidio per fame di 6 milioni di ucraini di cui hanno perfetta memoria. Questa avversione innaturale verso i fatti oggettivi, dunque, solo così può spiegarsi, pur a voler trascurare la cyber propaganda imbastita dalla Russia attraverso varie società della Wagner di Prigozyn, prontamente doppiate dalla cosiddetta “bestia” di Salvini, o dal famoso Blog del comico genovese, che pure hanno la loro importanza.

D’altro canto, se le due diverse posizioni appena menzionate, una meschina e l’altra profondamente falsa, confluiscono nella tesi secondo cui non bisogna inviare armi a Kiev, ma iniziare con una seria azione diplomatica, visto che la Russia si appresta ad invadere anche la Transnistria, prima che la compagnia pseudopacifista accusi l’Occidente di impotenza o militarismo, si munisca di una nutrita delegazione da inviare a Putin, affinché dimostri quanto sarebbe stato opportuno a suo tempo procedere diversamente. In caso contrario smetta di mentire spudoratamente, anche se presumibilmente non andrà così.