Nata a Carapelle, questo è ciò che attestano i certificati di nascita e la documentazione della neonata Emilia, che oggi celebra il suo primo mese di vita. La sua nascita rappresenta un evento eccezionale per il piccolo comune dei Cinque Reali Siti, dove non si era verificato un parto in loco da moltissimi anni, a eccezione di un caso accidentale sette anni fa, avvenuto in ambulanza.

Lo riporta Foggiatoday.it.

Rossella, la madre di 38 anni originaria di Orta Nova ma residente a Carapelle, sottolinea che la scelta di avere un parto in casa è stata ben ponderata. Ha organizzato l’evento con l’aiuto e l’assistenza di un gruppo di professioniste specializzate nel settore, tra cui le ostetriche Federica Sari e Rosa Campobasso. A supportarle c’era anche una pediatra neonatologa che ha verificato i parametri di nascita e lo stato di salute della piccola Emilia.

Per Rossella e suo marito Luigi, Emilia rappresenta il loro secondo figlio; il primogenito è nato durante il periodo del Covid in ospedale, con tutte le restrizioni e le difficoltà legate alle misure di contenimento della pandemia. Rossella spiega che la decisione di optare per un parto in casa è stata presa dopo aver verificato che la gravidanza procedeva normalmente, una scelta che molti hanno definito coraggiosa ma che per loro è sembrata la più naturale.

Il parto si è svolto in acqua, con una specifica piscinetta posizionata al centro del salotto della loro abitazione. Rossella racconta che tutto è avvenuto molto rapidamente, con le contrazioni che si sono intensificate alle 18 e la nascita avvenuta alle 20.12. La neonata pesa 3 kg e 110 grammi, con una lunghezza di 49 centimetri. Questa volta, oltre alle ostetriche, anche il marito era presente, fornendo un supporto prezioso durante l’esperienza.

A un mese esatto dal parto, Rossella ricorda l’evento come un’esperienza stupenda, con le ostetriche che sono state presenti come angeli custodi, rispettando i suoi ritmi e tempi. Non ci sono stati problemi o intoppi, ma Rossella sottolinea che in caso di emergenza sarebbero state immediatamente trasferite in ospedale.

Il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, ha accolto con gioia questa nuova vita nella comunità, sottolineando che non si registrava una nascita nel comune da diversi anni. Rivolge i migliori auguri a Rossella, Luigi e alla piccola Emilia da parte sua e dell’intera Amministrazione comunale.