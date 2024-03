Manfredonia // Notizie in piazza //

Speciale Lucio Dalla su StatoQuotidiano.it, in occasione del suo 81° compleanno Articolo del 20.05.2023

Gargano 20/05/2023 – Lucio Dalla, il celebre cantautore italiano, ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale. Ma quali segreti si celano dietro la sua vita privata? Un’intervista esclusiva con Maria, la sua ex cameriera, rivela una verità sorprendente: Lucio Dalla potrebbe avere origini di Monte Sant’Angelo. Questa ipotesi getta nuova luce sulla sua carriera e sulle influenze che hanno plasmato la sua musica. Grazie alla stretta relazione con l’artista, Maria ha avuto l’opportunità di trascorrere del tempo nella sua dimora alle Isole Tremiti e di conoscere a fondo la sua personalità. https://www.youtube.com/watch?v=GSsDom42fUI&ab_channel=Statoquotidiano

Le origini di Lucio Dalla hanno sempre rappresentato un mistero, ma ora Maria, ormai ottantacinquenne, ha rotto il silenzio facendo sapere che sia il padre che la madre di Lucio provenivano da Monte Sant’Angelo. Nel 2021, abbiamo intervistato uno dei suoi figli, che sostiene di essere il fratello di Lucio Dalla (vedi “Lucio Dalla è nato qua, e aveva tre mamme”. Storie shock dal Gargano). Le parole di Maria, frutto di un’esperienza diretta e autentica, offrono uno sguardo privilegiato sulla relazione tra Lucio Dalla e questa terra. Sia che questa scoperta apra nuovi orizzonti di ricerca, o che resti semplicemente un’interessante curiosità per i fan di Lucio Dalla, una cosa è certa: la sua eredità artistica e il suo amore per la musica e il Gargano resteranno un faro ispiratore per tutti coloro che apprezzano la bellezza delle sue canzoni e la profondità delle sue parole.

Servizio a cura di Giuseppe Laganella, articolo e video di Vittorio Agricola.