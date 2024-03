Roma. “Invero, il provvedimento impugnato, evidenzia, conformemente al parere espresso dalla DNA, la necessità di un ulteriore periodo di osservazione della personalità del Magno”.

Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato il ricorso di Carlo Magno, nato a Manfredonia il 18/11/1957, contro l’ordinanza del 17/02/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato l’istanza di detenzione domiciliare, avanzata dallo stesso Magno, collaboratore di giustizia, detenuto in espiazione della pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, di cui al provvedimento di cui alla sentenza Corte di Assise di appello di Bari del 23/09/2020, per i reati di omicidio aggravato, violazione legge armi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed altro, commessi fino al 2017, con fine pena al 18/04/2030 (vedi focus, omicidio in Olanda di Saverio Tucci, alias ‘Faccia d’angelo’: oggi Carlo Magno è un collaboratore di giustizia, vedasi in allegato,ndr);

“Il Tribunale ha in particolare ritenuto che, pur avendo il Magno prestato un prezioso ed efficace contributo collaborativo, non sussistessero ancora le condizioni per ammettere il condannato a misura alternativa alla detenzione in carcere, in considerazione della gravità dei crimini commessi, della durata della pena residua da espiare, e del recente ingresso in carcere”.

“Pur dandosi atto nella relazione di sintesi della regolarità della condotta e della partecipazione del condannato all’opera rieducativa, i giudici di merito hanno, conclusivamente, e conformemente al parere espresso dalla DNA con nota 07/09/2022, ritenuta la necessità di un «ulteriore periodo di osservazione della personalità del Magno allo scopo di verificare la reale manifestazione di elementi di resipiscenza e della volontà di adozione di scelte comportamentali conformi al desiderio di reinserimento sociale, e ciò attraverso la serena gestione degli spazi di libertà connessi all’esperienza premiale (non ancora avviata), che costituisce l’elemento di fondamentale importanza per valutare la capacità del soggetto di integrazione e di recupero sociale»”.

Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Carlo Magno, per mezzo del proprio difensore.

La difesa si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto in debito conto la prolungata e positiva esperienza extramuraria (dal giugno 2020 all’agosto 2022) vissuta dal Magno allorchè era agli arresti domiciliari nonché nel corso della successiva detenzione carceraria, avendo il detenuto tenuto una condotta regolare e fattivamente partecipato all’opera rieducativa, come indicato nella relazione di sintesi che concludeva con parere favorevole alla concessione del beneficio.