Roma. “Non solo le circostanze di fatto riportate nell’ordinanza impugnata non hanno tale capacità dimostrativa ma sono prive anche di pertinenza con la finalità dell’agevolazione mafiosa, oggetto dell’aggravante contestata al Lo Conte, oltre che a A.B. e a Libero Nazario (per il quale è stata analogamente annullata l’aggravante, come per Maurizio Lo Conte,ndr ), nell’irrilevanza della ragionevolezza della contestazione sulla base di indici presuntivi.”

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma, in merito al ricorso proposto da Maurizio Lo Conte, nato a Cerignola il 25/03/1979, ha “annullato un’ordinanza del 19/10/2023 con la quale il Tribunale di L’Aquila aveva rigettato la richiesta di riesame” proposta nell’interesse del citato Lo Conte “avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di L’Aquila del 08.09.2023, con la quale era stata applicata allo stesso la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei Comune di residenza e del divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa e di assumere uffici direttivi di imprese e persone giuridiche per la durata di dodici mesi, in relazione al reato di associazione a delinquere di cui al capo 1 della rubrica provvisoria, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il clan Libergolis, associazione mafiosa operante in Puglia; all’indagato erano contestati inoltre numerosi reati fine contro il patrimonio“.

VIDEO OPERAZIONE “TRANSUMANZA” (FONTE GDF)

Contro l’ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato.

La maxi operazione “Transumanza”

In particolare si fa riferimento alla maxi – operazione ‘Transumanza‘, condotta da Nord a Sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di L’Aquila, relativa a presunte truffe all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti.

In totale furono 75 i soggetti e gli enti coinvolti, con 25 misure cautelari personali, 16 perquisizioni e sequestri preventivi in esecuzione, anche grazie ai mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della ‘mafia foggiana’, visto il coinvolgimento di affiliati alle organizzazioni criminali del Gargano.

Relativamente al ricorso proposto in Cassazione da Maurizio Lo Conte, con il primo motivo è stata “eccepita la violazione di legge, in quanto la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa era stata riscontrata sulla base dei rapporti di conoscenza con un soggetto, Angelo Tarantino, ritenuto partecipe del clan Libergolis, nonostante non fosse stato mai riconosciuto tale, senza specificazione della condotta agevolatrice, affermata ma non spiegata nella sua concreta esplicazione“.

Ricorso Lo Conte: “Collegamento del Tarantino con l’organizzazione mafiosa affermato per i rapporti amicali con Giovanni Caterino”

In particolare, ad avviso del ricorrente, “il collegamento del Tarantino con l’organizzazione mafiosa era stato affermato per i rapporti amicali con tale Giovanni Caterino, condannato per l’omicidio di un componente della famiglia rivale dei Libergolis, circostanza che, in ogni caso, non aveva attinenza con i fatti per i quali il Lo Conte era indagato; inoltre, gli indizi riportati nell’ordinanza impugnata circa l’agevolazione del sodalizio mafioso non erano significativi di alcun supporto alla criminalità organizzata, in relazione anche ai contestati profitti illeciti”.

Analisi primo motivo del ricorso

Relativamente al primo motivo, per la Cassazione: “Nonostante l’ampia accezione del termine, è pur sempre necessario il collegamento finalistico fra l’azione delittuosa e una delle attività esterne dell’associazione, individuata, nel caso di specie, nel clan mafioso dei Libergolis. Sostiene a riguardo il Tribunale che l’associazione a delinquere contestata al capo 1 sia diretta a favorire l’azione del sodalizio criminale sulla base di una prova certa, costituita dalle intercettazioni telefoniche del giugno 2020″. Segue “una sintesi del contenuto delle conversazioni di riferimento, prive non solo di richiami specifici ai dialoghi ma anche di attinenza con le attività del clan Libergolis, tale non potendosi ritenere “le questioni relative a una società di Tarantino Michela, figlia di Angelo” o la preoccupazione del Beresi (coindagato per il reato sub 1) per le indagini della Guardia di Finanza a carico di componenti della famiglia di Angelo Tarantino, ritenuto appartenente all’associazione mafiosa (pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata)”.

Da qui, la Corte di Cassazione ha “annullato l’ordinanza impugnata, limitatamente alla configurazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante dell’agevolazione mafiosa,ndr)”, e ha “rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila, competente ai sensi di legge, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso”.