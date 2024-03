Foggia. Blitz antidegrado nel Quartiere Ferrovia: sequestri, sanzioni e Daspo Urbano (foto video)

Foggia. In una vigorosa azione antidegrado, la Polizia Locale è attualmente impegnata nel Quartiere Ferrovia, implementando misure per contrastare attività illegali e comportamenti nocivi. Fino a questo momento, diverse operazioni hanno portato a risultati significativi.

In via Podgora, sono stati effettuati sequestri di merce usata venduta abusivamente in condizioni igieniche precarie. Questa azione mira a preservare la sicurezza e la salute pubblica, assicurando che i prodotti offerti rispettino gli standard necessari.

I controlli sui veicoli nella zona hanno rivelato numerose violazioni al Codice della Strada, con conseguenti sanzioni elevate in alcuni casi. Queste misure mirano a garantire la sicurezza stradale e a prevenire comportamenti illegali da parte degli automobilisti.

Nel contesto del piazzale Vittorio Veneto, i portici sono stati oggetto di attenzione, con l’applicazione del Daspo Urbano a un individuo colto in atteggiamenti di bivacco. Nonostante un precedente ordine di allontanamento per 48 ore, l’uomo è stato nuovamente trovato nella stessa località. Di conseguenza, è stata contestata la recidiva, con segnalazione al Questore per adottare ulteriori misure.

Queste azioni sono parte di una strategia più ampia per migliorare la qualità della vita nel Quartiere Ferrovia, garantendo sicurezza e ordine pubblico. La Polizia Locale rimane vigile nell’applicazione delle normative e nell’adozione di misure necessarie per contrastare il degrado urbano e garantire un ambiente sano e sicuro per tutti i residenti.