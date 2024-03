Foggia. “Il Bilancio di Previsione risulta essere una mera copia e incolla della gestione commissariale, senza inserire le linee programmatiche nella Nota di Aggiornamento al DUP – Documento Unico di Programmazione. Di fronte a ciò, sorgono domande legittime: Quali risposte sono fornite ai cittadini? Al momento, nessuna.

Nel frattempo, presentiamo le nostre proposte per l’aumento dei fondi destinati alla videosorveglianza, alla manutenzione stradale, al rafforzamento dell’ufficio anagrafe e delle circoscrizioni, alla riattivazione del distaccamento della Polizia Locale nel Quartiere Ferrovia, al recupero del Piano del Salice e alla rivitalizzazione commerciale.

Giovedì in aula si discuterà del Bilancio di Previsione e della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione. Tuttavia, la situazione appare surreale, con un’approvazione tardiva prevista entro il 31 dicembre 2023 posticipata a causa di una proroga governativa, determinando un esercizio provvisorio che permette l’utilizzo di soli 1/12 del bilancio a scapito delle necessità dei cittadini. Ulteriori ritardi sono causati dalla mancata deliberazione sul canone unico patrimoniale, un pasticcio amministrativo segno di goffaggine e inesperienza. La proposta della maggioranza di centro-sinistra riguarda un Bilancio copia e incolla della gestione commissariale, che non affronta i temi cruciali per i cittadini e non inserisce le linee programmatiche recentemente approvate in Consiglio Comunale. Siamo di fronte a una situazione seria o a uno scherzo? La sensazione che circola nei corridoi del palazzo comunale è che “il bilancio non si può toccare”. Ma perché? Gli amministratori conoscono le regole di approvazione di un bilancio? Nessun consigliere di maggioranza si espone per cercare una risposta? Quali risposte intendete dare ai cittadini e ai vostri elettori?

I fondi sono risicati su tutti i capitoli di spesa, dall’assenza di posta di bilancio per i servizi sociali (ad eccezione del Piano Sociale di Zona) ai servizi per l’infanzia citati ma non sostenuti, al diritto allo studio e all’istruzione universitaria non considerati. Non sono previsti fondi per la videosorveglianza e il Patto integrato per la sicurezza, né per i parchi gioco se non quelli previsti dal contratto di manutenzione del verde stipulato in epoca commissariale. Le politiche giovanili sono assenti, mentre per lo sport sono previsti soli 10.000 euro di contributi totali. Il turismo riceve soli 4.000 euro per una città capoluogo, senza fondi per il trasporto pubblico locale, emergenza abitativa non calcolata, politiche del lavoro con zero euro, tutela della salute inesistente e scarsa attenzione alle borgate in termini di servizi. Le ripercussioni del probabile aumento della TARI dopo la sentenza del Consiglio di Stato di annullamento della delibera Arera sulle tariffe calmierate rimangono senza risposta.

Per dimostrare che il bilancio può essere modificato, abbiamo presentato tre emendamenti al bilancio, con particolare attenzione alla necessità di fondi per la videosorveglianza in zone sensibili, le attività del Patto per la Sicurezza Integrata e la manutenzione stradale. Attendiamo la posizione della maggioranza su questi emendamenti, che riguardano temi vitali come la legalità e la sicurezza, annunciati durante la campagna elettorale ma ancora privi di coperture economiche.

Contestualmente, abbiamo proposto obiettivi ragionevoli attraverso undici emendamenti, alcuni dei quali la maggioranza ha solo annunciato sui social, ma non ha incluso nel DUP. Ad esempio, la riattivazione del presidio fisso della Polizia Locale nel Quartiere Ferrovia, il recupero del Piano del Salice, contributi per i servizi educativi degli asili nido, potenziamento dell’ufficio anagrafe e riapertura della circoscrizione Candelaro, attuazione del PUMS, il piano della ciclabilità e l’aumento delle zone pedonali come il viale della stazione.

La Sindaca e la Giunta hanno trascurato completamente queste azioni. Attendo una reazione dai consiglieri di maggioranza, attualmente silenziosi. E gli interessi dei cittadini annunciati con forza in campagna elettorale? Sembra siano svaniti nel nulla, forse per incapacità o mancanza di conoscenza. La città non può più aspettare, è giunto il momento della rivoluzione della “a-normalità”!”.

I CONSIGLIERI COMUNALI DI CENTRODESTRA AL COMUNE DI FOGGIA: AMORESE, ACCETTULLI, SORAGNESE, RIGNANESE, FUSCO, DI MAURO, PELLEGRINO, NUNZIANTE.