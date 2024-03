Bari. La Giunta ha preso atto dell’elenco di interventi proposti e candidati dai Consorzi di Bonifica per la candidatura per l’annualità 2023 all’Avviso del MIT – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, utile alla formazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico”, per i quali è stata presentata candidatura per l’inserimento nel PNISSII:

– Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia – Totale 3 interventi per un importo complessivo di 115.000.000,00 €:

1. Progetto per il ripristino di funzionalità delle reti di Acquedotto e opere annesse, serbatoi, impianti di sollevamento ricadenti nello schema dell’acquedotto Rurale della Murgia – Zona Sud – importo 41.500.000,00 € – Livello di priorità 1;

2. Progetto per il ripristino di funzionalità delle reti di Acquedotto e opere annesse, serbatoi, impianti di sollevamento ricadenti nello schema dell’acquedotto Rurale della Murgia – Zona Nord – importo 46.500.000,00 €- Livello di priorità 1;

3. Lavori di ristrutturazione del sistema di distribuzione irrigua e delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche a servizio dei comprensori irrigui di Minervino Alto – importo 27.000.000,00 € – Livello di priorità 1;

– Consorzio per la Bonifica della Capitanata – intervento denominato “Sbarramento sul Torrente Carapellotto in località Palazzo d’Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG)” – importo 460.484.746,45€ – Livello di priorità 1; –

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano – Totale 2 interventi per un importo complessivo di 8.484.768,81 €

1. Progetto esecutivo per il ripristino, ammodernamento, automazione e telecontrollo degli impianti irrigui gestiti dal Consorzio – importo € 5.943.823,96 – Livello di priorità 1

2. Progetto esecutivo per l’adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti irrigui gestiti dal consorzio – importo € 2.540.944,85 – Livello di priorità 1

I progetti sono solo candidati dalla Regione al bando governativo, che dovrà essere poi approvato.