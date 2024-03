Franco Landella torna a farsi sentire e risponde con una nota alquanto critica all’assessore all’Ambiente, Lucia Aprile, la quale aveva attribuito la colpa della perdita del finanziamento da 5,7 milioni di euro per l’impianto di biostabilizzazione e la discarica di soccorso all’amministrazione precedente al periodo di commissariamento.

Lo riporta Foggiatoday.it.

Per Landella, ex primo cittadino, questo è “un tentativo maldestro” di scaricare le responsabilità su altri. Afferma di aver letto le dichiarazioni del vicesindaco Aprile, le quali, secondo lui, sono superficiali e strumentali nel rispondere alla problematica sollevata da un consigliere di minoranza. Di fronte al silenzio di chi avrebbe dovuto rappresentare esattamente l’evoluzione dei fatti, Landella si sente obbligato a ricostruire la vera storia della vicenda.

Landella riporta la cronistoria del finanziamento, attribuendolo all’amministrazione Ciliberti, con i lavori iniziati per l’impianto di biostabilizzazione e la discarica di soccorso. L’impresa aggiudicataria, Entini-Unieco, ha incontrato difficoltà a causa di una progettazione discutibile e una direzione lavori poco efficace, portando a un contenzioso nel quale il Comune è stato dichiarato soccombente, con il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Landella sottolinea che durante l’amministrazione Mongelli, in un periodo di emergenza rifiuti, è stata emessa un’ordinanza sindacale discutibile, permettendo il conferimento dei rifiuti nella discarica di soccorso senza il necessario pretrattamento. Questa scelta ha causato un disastro ambientale, con la falda sottostante che ha inondato la montagna di rifiuti, creando un laghetto artificiale inquinato dal percolato.

Dopo il suo insediamento, Landella ha cercato di mettere in sicurezza l’area, utilizzando fondi destinati a interventi importanti per la città. Ha anche affrontato la richiesta di restituzione dell’intera somma finanziata da parte della Regione Puglia, negoziando con l’assessore Piemontese. La restituzione riguardava non solo la discarica di soccorso ma l’intero impianto di biostabilizzazione. Landella sottolinea l’aspetto paradossale della richiesta, dato che Piemontese era stato protagonista dell’amministrazione Mongelli.

Landella suggerisce all’assessore Aprile di prestare più attenzione nella lettura degli atti amministrativi, sottolineando la necessità di non scaricare le responsabilità su chi, come lui, non è stato responsabile dell’emergenza rifiuti a Foggia, non ha aumentato le tasse dei cittadini e ha sanato la situazione debitoria ereditata.