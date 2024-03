MANFREDONIA (FOGGIA) – A breve dovrebbero partire i lavori che interesseranno la SS89 (Garganica) nel tratto compreso San Giovanni Rotondo-Manfredonia/Vico del Gargano – Mattinata.

Si tratta di lavori di razionalizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno —

1° stralcio Manfredonia (km 172+000) — Aeroporto Militare di Amendola (km 186+000).

Nel frattempo ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Puglia sta iniziando alle procedure espropriative dei terreni preordinate alla esecuzione dei lavori indicati in oggetto.

“Tale decreto – si legge nel documento pubblicato oggi al Comune di Manfredonia – deve essere notificato a cura della scrivente società ai proprietari di taluni immobili tra i quali rientrano i seguenti terreni”.

DESCRIZIONE PROGETTO

Parte A – L’intervento progettuale si propone di realizzare il potenziamento dell’attuale strada statale SS89 attualmente a singola carreggiata innalzandone lo standard prestazionale mediante una nuova sezione di “tipo B” quindi con carreggiate separate.

Il tracciato si collega ad ovest dell’attuale svincolo in località Siponto realizzando la futura separazione fisica delle carreggiate mediante la nuova transizione tra barriere esistenti e barriere in progetto. Al km 172 dell’attuale SS89 inizia l’intervento di potenziamento della piattaforma stradale fino al km 186 per un totale quindi di circa 14 km.

Parte B – L’intervento consiste in un primo tratto che prevede la realizzazione di un tracciato in nuova sede che parte dall’intersezione tra la SS 688 e la SP53 e si ricongiunge alla SS89.

7341