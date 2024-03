Ogni giorno ognuno di noi affronta la sua quotidianità, chi si alza per andare a scuola, chi per cominciare la sua giornata di lavoro, chi va in un bar a prendere un caffè.

Nelle diverse interviste ho ascoltato tutti/e immaginando dalle parole di ogni singola persona, il ruolo degli uomini e delle donne nel tessuto sociale e nel mercato del lavoro. Sono contenta degli interventi partecipativi, ma devo farvi conoscere anche il “dark side” coloro che alcune volte di fronte alla mia domanda “secondo te c’è discriminazione tra uomo e donna sui luoghi di lavoro?”

Accade che, qualcuno giri la testa dall’altra parte, qualcuno dica “no io non capisco queste cose” , oppure chi mi dice “esistono problemi più gravi, la discriminazione di genere sul lavoro non c’è più ” e via dicendo.

Il mio intento non è semplicemente quello di raccogliere consensi sul tema, ma mostrare le verità celate sotto la nebbia del perbenismo esibito come articolo da vetrina, vorrei ricercare quelle verità quotidiane sommerse le storie di chi subisce queste discriminazioni, delle risposte dalle realtà lavorative di Manfredonia. Vorrei venisse fuori lo yin e lo yang delle verità, delle vite, dei desideri e dei soprusi dei/delle nostri/e cittadini/e.

Ci vediamo alla prossima puntata. Angelica Murgo

“C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà.” Albert Einstein

FOTO VIDEO ANTONIO BEVERELLI