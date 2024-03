MANFREDONIA (FOGGIA) – Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali italiane, non può che riscontrare l’ennesimo abbandono illecito di rifiuti, in area protetta “Parco Nazionale del Gargano” precisamente, uno dei punti di interesse per le osservazioni naturalistiche designato dall’ente Parco del Gargano, dove turisti e appassionati della fotografia “potrebbero” fermarsi per uno scatto..

“È inaccettabile – aggiunge Manzella – , dopo le ripetute e continue denuncie, gli organi preposti non intervengono per evitare simili scempi ambientali in aree sensibili!?”.