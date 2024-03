Manfredonia (Foggia). L’allarme è suonato nel territorio di Foggia, dove le truffe telefoniche mirate agli anziani si stanno diffondendo in modo preoccupante. Gli inganni seguono uno schema comune: falsi parenti, presunti avvocati o direttori postali, tutti con l’obiettivo di convincere le vittime anziane, spesso sole e indifese, a consegnare denaro contante e gioielli.

A StatoQuotidiano.it l’appello dei cittadini, poiché le truffe sono sempre più diffuse in tutta la Capitanata, coinvolgendo località come Manfredonia, Lesina, Deliceto, Castelluccio Valmaggiore, Foggia, Castelluccio dei Sauri, San Giovanni Rotondo, Ascoli Satriano, San Marco in Lamis, Apricena, San Severo e Stornarella.

L’approccio delle truffe è studiato per selezionare vittime particolarmente vulnerabili, solitamente anziani tra i 70 e i 90 anni. Dopo la chiamata telefonica, un complice si presenta a casa della vittima, chiedendo denaro e gioielli. I truffatori utilizzano varie scuse, come recapitare un pacco per conto del nipote o simulare un incidente stradale che richiede un immediato intervento finanziario.

In caso di chiamate sospette, il consiglio è di agire prontamente chiamando un parente o il numero di emergenza 112. Un esempio positivo è stato citato, in cui una anziana signora, avvertita telefonicamente dai truffatori, è stata prontamente assistita dalla figlia che ha contattato immediatamente le forze dell’ordine, mettendo fine al tentativo criminale.