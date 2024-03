Bari. Risorse idriche: la Giunta regionale pugliese ha preso atto degli interventi, comunicati dal Soggetto Attuatore, Acquedotto Pugliese, e che l’Autorità Idrica Pugliese, in qualità di Soggetto Proponente, ha candidato per l’anno 2023, utile alla formazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico“: 953.402.611 euro il totale previsto candidato per il Piano nazionale che ora dovrà essere approvato dal Governo nazionale.

Alcune delle azioni previste: interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati – Risanamento Reti 5-Fase I per 877.794.380 euro; opere integrative dello schema idrico Gargano Nord – Medio termine – Nuovo serbatoio di Ingarano per 25.218.840 euro; raddoppio della premente esistente e potenziamento del serbatoio a servizio dell’abitato di Monte Sant’Angelo per 20.881.961 euro.