"Tutela e salvaguardia della Festa del Soccorso". A San Severo è attiva la macchina organizzatrice

Il 19 gennaio scorso, presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – Residenza Municipale, si è tenuto un tavolo tecnico focalizzato sulla “Tutela e salvaguardia della Festa del Soccorso”.

L’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, in collaborazione con il Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, ha istituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di sviluppare una procedura che semplifichi l’organizzazione della festa Patronale sanseverese. Il processo è stato avviato coinvolgendo le parti organizzative della Festa, con l’intento di redigere un capitolato tecnico che delinei in modo definitivo gli elementi chiave della manifestazione.

La prima riunione organizzativa ha visto la partecipazione del Vice Sindaco Salvatore Margiotta, dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, dei Consiglieri Comunali Michele del Sordo ed Enrico Pennacchio (collegati in videoconferenza). Tra i partecipanti esterni, il prof. Emanuele d’Angelo, storico della Festa del Soccorso, l’Associazione Tradizione Fujente rappresentata da Antonio Quagliano e Davide Palmisano, l’Associazione Pro Civitate rappresentata da Felice Gagliardi, l’Associazione Terra dei Fuochi con Luigi Fantasia e Michela Fantasia, e la Pro Loco di San Severo con Raffaele Florio.

Da parte del Ministero della Cultura, sono intervenuti il dott. Fabio Fichera, Responsabile per la tutela e la salvaguardia del patrimonio immateriale dell’area geografica sud Italia, il Dott. Francesco Faraci, Fotografo incaricato, la dott.ssa Cinzia Marchesini, Responsabile per la tutela e la salvaguardia del patrimonio immateriale dell’area geografica centro Italia, il prof. Daniele Parbuono, direttore della Scuola di Specializzazione in beni demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia, e la dott.ssa Donatella Pian, Responsabile area funzionale demoetnoantropologia della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia.

Durante l’incontro, l’Assessore Iacovino ha enfatizzato l’importanza cruciale della creazione di un dossier della Festa del Soccorso, redatto con il supporto dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. Tale dossier dovrebbe essere redatto e condiviso da tutti i protagonisti della festa, cristallizzando gli aspetti fondamentali e garantendo uniformità nell’organizzazione nel corso del tempo.