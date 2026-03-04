Edizione n° 5995

4 Marzo 2026

4 Marzo 2026

A Foggia vertice in Prefettura su assalti a bancomat, 'grande attenzione'

A Foggia vertice in Prefettura su assalti a bancomat, ‘grande attenzione’

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Stato news //

Assalti ai bancomat in provincia di Foggia, vertice in Prefettura: rafforzate le misure di sicurezza

FOGGIA – Rafforzare le azioni di prevenzione e repressione contro gli assalti agli sportelli ATM, fenomeno che negli ultimi mesi ha registrato una nuova crescita anche nel territorio della provincia di Foggia. È questo l’obiettivo emerso dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata questa mattina in Prefettura e presieduta dal prefetto Paolo Giovanni Grieco.

All’incontro hanno preso parte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il coordinatore OSSIF dell’ABI (il centro di ricerca dell’Associazione bancaria italiana sulla sicurezza anticrimine), il responsabile della sicurezza fisica per la macroarea Sud di Poste Italiane, i sindaci dei comuni interessati dagli episodi e i rappresentanti degli istituti di credito coinvolti.

Nel corso della riunione è stata evidenziata la crescente preoccupazione degli amministratori locali, che hanno sottolineato il senso di insicurezza avvertito dalle comunità colpite dai furti ai bancomat, pur riconoscendo l’impegno quotidiano delle forze di polizia nelle attività di controllo del territorio.

Le modalità con cui vengono messi a segno questi colpi, spesso con l’utilizzo di esplosivi, provocano infatti danni non solo economici agli istituti di credito, ma anche alle strutture che ospitano banche e uffici postali. Le deflagrazioni, inoltre, comportano l’interruzione di un servizio essenziale per i cittadini, una criticità particolarmente avvertita nei comuni delle aree interne dove i servizi bancari sono già limitati.

Il prefetto Grieco ha assicurato che l’attività di contrasto sarà ulteriormente intensificata, invitando banche e Poste Italiane a rafforzare le cosiddette misure di difesa passiva. Tra le ipotesi al vaglio vi è anche lo svuotamento degli sportelli ATM nelle ore serali e il rapido ripristino dei servizi nelle sedi colpite dagli assalti.

ABI e Poste Italiane hanno espresso piena disponibilità a collaborare, ricordando che diversi sportelli sono già stati dotati di sistemi di sicurezza di ultima generazione che, in molti casi, hanno impedito ai malviventi di impossessarsi del denaro. Tra le ulteriori misure valutate figurano anche lo svuotamento serale dei bancomat e l’impiego di guardie giurate durante la notte.

Queste iniziative potrebbero confluire in un protocollo d’intesa che sarà sottoscritto nelle prossime settimane presso la Prefettura di Foggia.

Sul fronte investigativo, il Procuratore della Repubblica ha inoltre comunicato che nel corso del 2025 sono state concluse tre indagini che hanno portato all’individuazione di altrettanti gruppi criminali specializzati negli assalti agli sportelli ATM.

La situazione, ha assicurato la Prefettura, continuerà a essere costantemente monitorata, con la possibilità di adottare ulteriori strategie di intervento per contrastare il fenomeno.

