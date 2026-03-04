Edizione n° 5995

4 Marzo 2026 - ore  09:19

4 Marzo 2026 - ore  09:16

Home // Cronaca // Altamura, Mangia avverte: “Col Foggia sfida decisiva per entrambe”

ALTAMURA FOGGIA Altamura, Mangia avverte: “Col Foggia sfida decisiva per entrambe”

“Sarà una partita complicata, come tutte in questo campionato. È un match importantissimo per entrambe e dovremo affrontarlo con l’atteggiamento giusto”

Altamura, Mangia avverte: “Col Foggia sfida decisiva per entrambe”

Michele Mangia - Fonte Immagine: tuttocalciopuglia.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Vigilia di derby pugliese per il Team Altamura, atteso dal confronto infrasettimanale di Serie C contro il Calcio Foggia 1920. Una gara che mette in palio punti pesanti sia per i biancorossi, in corsa per i playoff, sia per i rossoneri, reduci da risultati poco brillanti e a caccia di riscatto.

Il tecnico Michele Mangia non sottovaluta l’impegno: “Sarà una partita complicata, come tutte in questo campionato. È un match importantissimo per entrambe e dovremo affrontarlo con l’atteggiamento giusto”.

Analizzando l’avversario, l’allenatore invita a guardare oltre i numeri: “Non mi fermo ai risultati, considero le prestazioni e la qualità dei singoli. Il Foggia è una squadra di livello, con giocatori importanti. La gara va preparata sotto ogni aspetto: mentale, tattico e tecnico”.

Rispetto all’andata, secondo Mangia, i rossoneri sono cambiati: “Hanno modificato diversi interpreti, ma portano avanti un’idea precisa di gioco. Servirà grande attenzione”.

Sul possibile turnover il tecnico è netto: “Non amo questo termine. I ragazzi lavorano con serietà e meritano tutti spazio. Scenderà in campo chi riterrò più funzionale alla partita. Per noi conta sempre la sfida più vicina”.

L’obiettivo è continuare nel percorso di crescita: “Dobbiamo avere la voglia di fare qualcosa in più rispetto a quanto dimostrato finora. Da gennaio le prestazioni non sono mancate, ora serve continuità. Anche questa partita sarà fatta di momenti e dovremo essere bravi a interpretarli”.

Capitolo infermeria: tutti disponibili ad eccezione di Crimi e Peschetola. Per quest’ultimo si prevede ancora un periodo di recupero, ma lo staff confida di riaverlo presto in gruppo.

Infine, un messaggio di fiducia: “Ho a disposizione un gruppo intelligente, che lavora con applicazione. Ci siamo preparati bene e saremo pronti”.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

