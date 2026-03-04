Edizione n° 5995

Bollette in salita con la crisi in Iran: rincari fino a 370 euro l'anno

BOLLETTE IRAN Bollette in salita con la crisi in Iran: rincari fino a 370 euro l’anno

Le nuove tensioni in Medio Oriente riaccendono l’allarme sui mercati energetici e rischiano di tradursi in aumenti significativi per le famiglie italiane

Bollette in salita con la crisi in Iran: rincari fino a 370 euro l’anno

Costo benzina - Fonte Immagine: upday.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Economia // Primo piano //

Le nuove tensioni in Medio Oriente riaccendono l’allarme sui mercati energetici e rischiano di tradursi in aumenti significativi per le famiglie italiane. A preoccupare è soprattutto l’andamento del gas naturale, tornato su livelli che non si vedevano dal 2022.

Sulla piazza di Amsterdam, il TTF, principale indice europeo di riferimento, ha superato i 60 euro al megawattora, segnando i valori più alti dall’agosto 2022 con un’impennata giornaliera vicina al 41%. A pesare è l’incertezza sulle forniture, legata anche alle difficoltà nelle esportazioni dal Qatar, primo esportatore mondiale di Gnl, mentre resta centrale il nodo dello stretto di Hormuz per gli equilibri globali.

Sul fronte degli approvvigionamenti, l’Unione Europea prova a rassicurare. Secondo i dati della Commissione, quasi il 70% del Gnl importato proviene da partner ritenuti affidabili, come Stati Uniti e Norvegia. L’esposizione diretta verso il Qatar si fermerebbe al 4%. Tuttavia, se le quantità disponibili non sembrano al momento a rischio, è la volatilità dei prezzi a far temere nuove stangate in bolletta. A fine gennaio il gas russo rappresentava ancora il 17% del mix europeo, segnale di una transizione energetica non del tutto completata.

Le simulazioni degli analisti di Facile.it, elaborate sulle proiezioni di PUN e PSV per i prossimi dodici mesi, indicano che una famiglia tipo potrebbe arrivare a spendere fino a 2.593 euro l’anno tra luce e gas. Rispetto ai 2.427 euro stimati prima dell’escalation, l’aumento sarebbe pari al 7%, con 121 euro in più per il gas e 45 euro per l’energia elettrica. In scenari più critici, l’aggravio complessivo potrebbe spingersi fino a 370 euro annui.

L’impatto, però, non sarà identico per tutti. I rincari riguarderanno soprattutto chi ha contratti a tariffa indicizzata, legati all’andamento dei prezzi all’ingrosso. Chi ha scelto un’offerta a prezzo fisso resterà invece al riparo dalle oscillazioni fino alla scadenza del contratto.

In un contesto così instabile, gli esperti consigliano di verificare con attenzione le proprie condizioni contrattuali e valutare eventuali offerte a prezzo bloccato, così da tutelarsi da possibili ulteriori tensioni sui mercati energetici.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

