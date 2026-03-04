Edizione n° 5995

Home // Cerignola // Cerignola stretta dai furti, negato l’Esercito: il Comune rilancia con le “zone rosse”

CERIGNOLA FURTI Cerignola stretta dai furti, negato l’Esercito: il Comune rilancia con le “zone rosse”

Furti, rapine, assalti ai portavalori e ai bancomat stanno segnando la quotidianità della città ofantina, spingendo l’amministrazione a chiedere interventi straordinari

Cerignola stretta dai furti, negato l’Esercito: il Comune rilancia con le “zone rosse”

Teresa Cicolella

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Cerignola // Politica //

È ancora Cerignola al centro dell’attenzione per l’emergenza sicurezza. Furti, rapine, assalti ai portavalori e ai bancomat stanno segnando la quotidianità della città ofantina, spingendo l’amministrazione a chiedere interventi straordinari. Ma alla richiesta di impiegare l’Esercito è arrivato un no.

La questione è stata affrontata nel corso di un doppio incontro svoltosi in Prefettura mercoledì 4 marzo. Dopo il tavolo tecnico dedicato agli assalti ai bancomat, il prefetto Maurizio Grieco ha ricevuto l’assessora comunale alla Legalità, Teresa Cicolella, per discutere dell’escalation di reati che da tempo mette sotto pressione cittadini e commercianti.

Non si tratta soltanto di ricettazione e furti d’auto, fenomeni storicamente radicati sul territorio. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati assalti ai portavalori e rapine ai danni delle attività commerciali, con un livello di aggressività crescente che sta incidendo sulla serenità pubblica e sulla tenuta economica del tessuto locale.

Nei giorni scorsi il Comune aveva formalizzato la richiesta di militari a supporto delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire un rafforzamento immediato e visibile dei controlli sul territorio. Dalla Prefettura è però arrivato un diniego: secondo quanto comunicato, occorre operare con gli strumenti ordinari già disponibili e, soprattutto, non vi sarebbe al momento la disponibilità di uomini da parte dell’Esercito.

Il confronto istituzionale, tuttavia, non si è interrotto. L’assessora Cicolella ha rilanciato proponendo l’istituzione di specifiche “zone rosse” in cui concentrare controlli straordinari e vigilanza rafforzata. L’idea è individuare le aree maggiormente esposte a fenomeni di micro e macro criminalità, intensificando pattugliamenti e presidi, così da creare un effetto deterrente contro furti, rapine e traffici illeciti.

Un piano mirato che punta a rappresentare un primo argine concreto a una situazione definita ormai insostenibile e che continua a preoccupare l’intera comunità.

Lo riporta foggiatoday.it.

