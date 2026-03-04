"Far West" (RAI 3): "Crisi e polemiche sull’ospedale voluto da Padre Pio: conti in rosso e richiesta di trasparenza" - screen

SAN GIOVANNI ROTONDO – La storia di uno dei simboli più forti della sanità e della fede in Italia torna al centro del dibattito pubblico. L’ospedale voluto dal santo di Pietrelcina, la Casa Sollievo della Sofferenza, sarebbe alle prese con una situazione economica estremamente delicata, tra debiti milionari, accuse di gestione poco trasparente e tensioni con i lavoratori.

Secondo quanto emerso da un’inchiesta televisiva di “FarWest” di Rai 3 (programma condotto dal giornalista Salvo Sottile), la struttura – di proprietà della Santa Sede – avrebbe accumulato nel tempo un passivo che sfiora i 220–250 milioni di euro. Un dato che, se confermato, metterebbe sotto pressione una delle realtà sanitarie più importanti del Mezzogiorno e punto di riferimento internazionale per cure e ricerca.

La struttura, situata a San Giovanni Rotondo, fu pensata da Padre Pio come un ospedale all’avanguardia, aperto a tutti e sostenuto anche dalla generosità dei fedeli. Oggi conta centinaia di posti letto, migliaia di dipendenti e decine di migliaia di ricoveri ogni anno. Nel corso degli anni, oltre ai finanziamenti pubblici per le prestazioni sanitarie e la ricerca, l’ospedale ha beneficiato anche di donazioni provenienti dai gruppi di preghiera legati al santo. Eppure, secondo le testimonianze raccolte nell’inchiesta, questo flusso di risorse non sarebbe bastato a evitare un crescente squilibrio nei conti.

Tra gli aspetti più discussi emergono presunti benefit economici e indennità aggiuntive che avrebbero fatto lievitare il costo del personale. Alcuni sindacalisti parlano di bonus complessivi che arriverebbero a circa 300 mila euro al mese. Non mancano poi polemiche su promozioni e progressioni di carriera ritenute discutibili: secondo alcune testimonianze, lavoratori assunti con mansioni amministrative o ausiliarie sarebbero stati successivamente inquadrati come dirigenti o con ruoli di responsabilità. Un episodio citato riguarda un concorso interno per dirigente in cui, stando ai racconti raccolti, la stessa persona coinvolta nella selezione sarebbe poi risultata tra gli idonei.

La crisi dei conti avrebbe portato la dirigenza a ipotizzare un cambio di contratto per il personale, passando da quello assimilabile al pubblico a quello della sanità privata. Una modifica che avrebbe comportato, secondo i lavoratori, riduzioni salariali anche superiori al 30%. L’ipotesi è stata momentaneamente fermata grazie all’intervento della Regione Puglia, ma il clima resta teso. Alcuni dipendenti attenderebbero ancora il pagamento di arretrati, per un totale stimato di circa 5 milioni di euro.

Un’altra criticità riguarda i rapporti con i fornitori, in particolare aziende farmaceutiche, che secondo le ricostruzioni avrebbero crediti superiori ai 50 milioni di euro. Alcune testimonianze parlano persino di pazienti costretti a portare farmaci da casa in determinati reparti – circostanza però smentita dai vertici dell’ospedale, che la attribuiscono a eventuali iniziative individuali non conformi alle procedure.

Uno dei punti più discussi riguarda la mancata pubblicazione del bilancio della fondazione che gestisce operativamente l’ospedale. La normativa vigente non obbligherebbe l’ente a rendere pubblico il documento contabile, ma la questione solleva interrogativi considerando i finanziamenti pubblici ricevuti.

La gestione dell’ospedale è articolata: gli immobili fanno capo a una società collegata all’APSA, mentre l’attività sanitaria è amministrata da una fondazione il cui consiglio di amministrazione è nominato dalla Segreteria di Stato vaticana. Sul caso è stato interpellato anche il cardinale Pietro Parolin, che ha dichiarato l’intenzione di approfondire la situazione e valutare possibili soluzioni per sostenere la struttura.

Contattato dai giornalisti, il direttore generale Gino Gumirato non ha rilasciato dichiarazioni nel merito. Diversa la posizione del presidente della fondazione, il vescovo Franco Moscone, che ha sottolineato come la Santa Sede sia informata sulla situazione economica e che molte decisioni strategiche dipendano proprio dai vertici vaticani. La vicenda riaccende il dibattito sul futuro dell’ospedale voluto da Padre Pio, considerato per decenni un modello di sanità e solidarietà.