Esclusiva SQ. Manfredonia, incontro riservato in Comune: “patto di ferro” tra CON e Progetto Popolare. I risvolti

Manfredonia – Un incontro politico riservato, tenutosi nelle scorse ore a Palazzo di Città, avrebbe sancito un nuovo asse all’interno della maggioranza amministrativa. Protagonisti della riunione sarebbero stati rappresentanti del movimento CON Manfredonia e di Progetto Popolare, tra assessori, consiglieri comunali e dirigenti politici delle due realtà.

Secondo quanto trapela, il confronto – avvenuto lontano dai riflettori – si sarebbe concluso con la definizione di un vero e proprio “patto di ferro” tra i due gruppi. Un accordo politico che, pur lasciando formalmente distinti i gruppi consiliari, rafforzerebbe l’azione comune all’interno dell’amministrazione comunale.

L’intesa riguarderebbe sia la gestione dell’attività amministrativa sia una possibile prospettiva politica futura, con l’ipotesi di costruire un contenitore più ampio capace di proiettarsi anche su scala provinciale, regionale o nazionale.

Dal punto di vista degli equilibri interni alla maggioranza, l’accordo tra CON Manfredonia e Progetto Popolare determinerebbe un peso politico significativo. Sommando le rispettive rappresentanze, il blocco potrebbe contare su tre assessori e cinque consiglieri comunali, numeri che lo renderebbero uno dei gruppi più consistenti dell’attuale assetto amministrativo.

Un dato che, secondo alcune valutazioni politiche interne, porrebbe questa nuova alleanza in una posizione di forza anche rispetto ad altri partiti presenti nella maggioranza, tra cui il Partito Democratico, che attualmente dispone di tre assessori e quattro consiglieri.

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali dei protagonisti dell’incontro, ma la notizia del confronto e dell’intesa raggiunta circola già negli ambienti politici cittadini, alimentando interrogativi sugli sviluppi futuri della maggioranza e sugli equilibri interni alla politica sipontina.

Se confermata, la nascita di questo asse politico potrebbe rappresentare uno dei passaggi più significativi della fase amministrativa in corso.