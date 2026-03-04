Questa mattina, martedì 3 marzo, l’assessora regionale alla Cultura e alle Biblioteche Silvia Miglietta e l’assessore comunale all’Istruzione Domenico Di Molfetta hanno effettuato un sopralluogo presso la Biblioteca Magna Capitana per verificare l’avanzamento dei lavori. Alla visita ha partecipato anche il comitato civico per la riapertura, da tempo impegnato nel monitoraggio degli interventi e nella richiesta di tempi certi per la restituzione alla città di uno dei principali presìdi culturali del territorio.

Secondo quanto emerso, i lavori procedono secondo il cronoprogramma stabilito. Gli interventi riguardano adeguamento strutturale e messa a norma degli impianti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, funzionalità e fruibilità degli spazi. Al momento non si registrano criticità tali da prevedere ulteriori slittamenti.

È stata confermata la strategia di riapertura in due step:

Primo step : ripresa graduale di alcuni servizi, con accesso parziale agli spazi e alle attività.

: ripresa graduale di alcuni servizi, con accesso parziale agli spazi e alle attività. Secondo step: riattivazione integrale della struttura e piena operatività della biblioteca.

Il sopralluogo ha evidenziato che entrambe le fasi non dovrebbero subire ritardi, confermando un percorso di riapertura nei tempi previsti e restituendo alla città un punto culturale fondamentale per la comunità.

