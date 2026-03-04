Foggia: nuovo asfalto in via Miranda e via Buonarota

Interventi di manutenzione straordinaria questa mattina, 4 marzo, lungo alcune arterie cittadine particolarmente deteriorate. L’assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso ha effettuato un sopralluogo in Via Miranda, nei pressi del centro commerciale La Mongolfiera, dove è stato rifatto il manto stradale nel tratto finale che collega con Viale degli Aviatori.

La carreggiata, ormai fortemente ammalorata e segnalata per numerosi incidenti, è stata sottoposta a fresatura della parte danneggiata e successivamente rivestita con un nuovo tappetino d’usura. Gli interventi proseguiranno anche nel resto della via, estendendosi nella direzione opposta con ulteriori lavori di rifacimento.

Nella stessa giornata è stata completata anche la nuova pavimentazione di un tratto di circa 200 metri in Via Buonarota, all’altezza di Via Vincenzo Gioberti, in prossimità delle attività commerciali Lidl e Peperone in città. I lavori interesseranno a breve anche un tratto di Via Sbano, in corrispondenza del liceo Liceo Marconi.

“Il manto stradale era quasi impraticabile, con l’asfalto che si sgretolava e numerose segnalazioni di sinistri”, è stato sottolineato durante il sopralluogo. Oltre al rifacimento della pavimentazione, sono stati realizzati nuovi scivoli per migliorare la sicurezza e l’accessibilità, così da garantire maggiore comfort sia agli automobilisti sia ai pedoni, comprese le persone con mobilità ridotta, in particolare in prossimità degli attraversamenti.

Nel corso degli interventi sono state salvaguardate le alberature esistenti e create nuove aiuole per la piantumazione di ulteriori alberi. Contestualmente sono state eliminate le barriere architettoniche presenti nelle aree interessate, attraverso la realizzazione di nuovi scivoli e l’adeguamento di quelli non più conformi. Le operazioni saranno completate nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo.

Lo riporta foggiatoday.it.