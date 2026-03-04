Edizione n° 5995

BALLON D'ESSAI

4 Marzo 2026 - ore  09:19

CALEMBOUR

4 Marzo 2026 - ore  09:16

Home // Cronaca // Foggia verso Altamura, Pazienza sprona i suoi: “Ora contano solo i fatti”

FOGGIA PAZIENZA Foggia verso Altamura, Pazienza sprona i suoi: “Ora contano solo i fatti”

“L’Altamura è organizzata, intensa e sa stare bene in campo. Serviranno attenzione, equilibrio e soprattutto cattiveria agonistica”

Foggia verso Altamura, Pazienza sprona i suoi: “Ora contano solo i fatti”

Michele Pazienza - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Il Calcio Foggia 1920 si prepara alla trasferta contro il Team Altamura con una seduta di rifinitura in programma nel pomeriggio, prima della partenza per l’Alta Murgia dove la squadra svolgerà il consueto ritiro pre-gara.

Alla vigilia del match, il tecnico Michele Pazienza ha tracciato la linea: “L’Altamura è organizzata, intensa e sa stare bene in campo. Serviranno attenzione, equilibrio e soprattutto cattiveria agonistica”. L’allenatore rossonero è stato chiaro anche sull’atteggiamento richiesto: “In questo momento non bastano le parole, servono fatti. Voglio una squadra compatta, pronta a lottare su ogni pallone. Lo dobbiamo alla piazza e alla proprietà”.

Sul fronte infermeria arrivano segnali contrastanti. Cangiano è vicino al rientro, mentre Buttaro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Restano invece indisponibili Oliva e Petermann.

Per quest’ultimo si è reso necessario un intervento chirurgico eseguito presso Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L’operazione, condotta dal dottor Luca Macchiarola e seguita dal responsabile sanitario rossonero Antonio Macchiarola, si è conclusa con esito positivo: durante l’intervento si è proceduto alla sutura del menisco e alla ricostruzione del legamento crociato.

A Petermann è arrivato il messaggio di vicinanza dell’intera società, con l’augurio di un recupero rapido e completo. Nel frattempo il Foggia continua a lavorare per tornare a muovere la classifica, con l’obiettivo di dare sul campo quelle risposte concrete invocate dal proprio allenatore.

Lo riporta foggiagol.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

