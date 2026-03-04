Frecciarossa cancellato, famiglia relegata su sedie da ufficio

Quattro ore seduti su sedie girevoli da scrivania, nell’area meeting di un Frecciarossa, con le poltrone della classe Executive libere ma irraggiungibili. È il viaggio surreale vissuto da una famiglia campana, finito ora al centro di un’interrogazione parlamentare presentata dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

I fatti risalgono al 14 febbraio. I protagonisti, dopo aver tentato senza successo di ottenere chiarimenti da Trenitalia, hanno deciso di rendere pubblica la vicenda. Secondo quanto denunciato, non si tratterebbe soltanto di un disservizio, ma di una possibile prassi aziendale che privilegerebbe la vendita last minute rispetto ai diritti dei passeggeri, compresi i minori.

Tutto comincia alla stazione di Napoli Afragola. La famiglia, composta da due adulti e due bambini, attende il treno delle 9.10 diretto a Firenze. Il convoglio viene però soppresso senza alcuna comunicazione preventiva via mail o app. La soluzione proposta è la riprotezione sul treno successivo, ma senza posti disponibili nelle carrozze standard. I quattro vengono quindi sistemati nell’Area Meeting, spazio destinato a riunioni di lavoro e arredato con sedute da ufficio non pensate per viaggi di lunga durata.

Durante il tragitto una delle figlie accusa un malore. Il capotreno, descritto come mortificato per la situazione, contatta la centrale operativa per chiedere di far accomodare almeno la ragazza in una poltrona Executive o Business, risultata libera dai monitor di bordo. La risposta, però, sarebbe stata negativa: i posti dovevano restare disponibili per eventuali vendite nelle fermate intermedie.

Alla stazione di Roma Termini la vicenda assume contorni ancora più singolari. Sale infatti il prenotante dell’Area Meeting, Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli. Ritrovatosi lo spazio occupato, avrebbe scelto di condividere l’area con la famiglia, evitando così un ulteriore spostamento e consentendo loro di restare seduti fino a destinazione.

«Se i fatti saranno confermati, siamo di fronte a un episodio gravissimo», ha dichiarato Borrelli. Il parlamentare ipotizza l’esistenza di una direttiva interna che impedirebbe al personale di assegnare posti nelle classi superiori ai passeggeri riprotetti, anche in presenza di emergenze o situazioni di fragilità. «Il regolamento europeo impone condizioni comparabili. Non possono esistere viaggiatori di serie A e di serie B quando il disservizio dipende dall’azienda».

L’interrogazione chiede a Trenitalia di chiarire quanti passeggeri, nell’ultimo anno, siano stati lasciati a terra o declassati nonostante la disponibilità di posti invenduti in Executive.

Lo riporta leggo.it.