Home // Foggia // “Giordano in Jazz 2026”, arrivano Matt Bianco ed Esperanza Spalding

BIANCO - ESPERANZA “Giordano in Jazz 2026”, arrivano Matt Bianco ed Esperanza Spalding

La Giunta anticipa la programmazione della rassegna musicale: concerti al Teatro Giordano e in piazza

Mark Reilly, lead vocalist for Matt Bianco.

Mark Reilly, lead vocalist for Matt Bianco.

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – La rassegna musicale “Giordano in Jazz” torna nel 2026 con due ospiti di rilievo internazionale: il gruppo britannico Matt Bianco e la cantante e bassista statunitense Esperanza Spalding.

La Giunta comunale ha approvato l’anticipazione della programmazione “Spring Summer edition 2026”, autorizzando l’organizzazione dei due concerti come produzione del Teatro Umberto Giordano.

Secondo il piano approvato dall’amministrazione, il concerto dei Matt Bianco si terrà all’interno del teatro, mentre quello di Esperanza Spalding sarà organizzato nella piazza antistante, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura nell’ambito delle attività previste dal Documento unico di programmazione 2026-2028, che include il consolidamento della rassegna musicale cittadina.

Il costo previsto per i cachet artistici è di 33 mila euro oltre Iva, suddivisi tra 5 mila euro per i Matt Bianco e 28 mila euro per Esperanza Spalding, somme che saranno gestite tramite Puglia Culture per gli aspetti amministrativi e contrattuali.

L’evento sarà inserito anche nel cartellone “Foggia Estate 2026”, con ingresso a pagamento e possibilità di sponsorizzazioni per sostenere l’organizzazione delle manifestazioni.

Secondo l’amministrazione comunale, la presenza di artisti internazionali contribuirà a rafforzare il profilo culturale della città e a generare nuove opportunità di attrazione turistica.

