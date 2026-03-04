Edizione n° 5995

BALLON D'ESSAI

RIFIUTI ACERRA // Impero dei rifiuti sotto sequestro: 204 milioni confiscati agli imprenditori di Acerra
4 Marzo 2026 - ore  09:19

CALEMBOUR

ESPLOSIVI ANCONA // Porto di Ancona, maxi sequestro di esplosivi: oltre 10 milioni di detonatori e 314mila munizioni bloccati
4 Marzo 2026 - ore  09:16

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // ISOLE TREMITI, Lisci: “Dal confronto con il Governo passi concreti per la tutela del territorio e il futuro della comunità”

ISOLE TREMITI, Lisci: “Dal confronto con il Governo passi concreti per la tutela del territorio e il futuro della comunità”

ISOLE TREMITI, Lisci: “Dal confronto con il Governo passi concreti per la tutela del territorio e il futuro della comunità”

ISOLE TREMITI, Lisci: “Dal confronto con il Governo passi concreti per la tutela del territorio e il futuro della comunità”

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Stato news //

ISOLE TREMITI, Lisci: “Dal confronto con il Governo passi concreti per la tutela del territorio e il futuro della comunità”

“L’incontro svoltosi oggi a Roma con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con la senatrice Anna Maria Fallucchi rappresenta un passaggio importante per affrontare alcune questioni centrali per il futuro delle Isole Tremiti.

Abbiamo condiviso la necessità di attivare un tavolo tecnico con ISPRA e con i ministeri competenti per individuare una gestione equilibrata delle boe di ormeggio nell’Area marina protetta, capace di coniugare la tutela di un ecosistema unico con le esigenze delle attività economiche e turistiche dell’arcipelago.

Nel corso del confronto è stata inoltre posta attenzione alla necessità di interventi per contrastare l’erosione delle alte falesie, fenomeno aggravato dalle mareggiate sempre più intense, che richiede azioni di prevenzione e messa in sicurezza a tutela del nostro patrimonio naturale e della sicurezza del territorio.

Abbiamo affrontato anche il tema dello spopolamento delle isole, legato alla carenza di abitazioni per le giovani famiglie, e quello della continuità scolastica per gli studenti delle scuole superiori, valutando soluzioni come un servizio navetta marittimo con Lesina e la realizzazione di un piccolo approdo funzionale.

Ringrazio il ministro Musumeci e la senatrice Fallucchi per l’attenzione e la disponibilità dimostrate. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per garantire tutela ambientale, sviluppo sostenibile e nuove opportunità per la comunità delle Isole Tremiti”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO