Manfredonia, ASI e futuro del porto: Fatone scrive al sindaco «Uscire dal Consorzio sarebbe un rischio»

MANFREDONIA — «Manfredonia non può permettersi l’isolamento istituzionale». È questo il messaggio centrale della lettera aperta che Raffaele Fatone, presidente di “Manfredonia Futura”, rivolge al sindaco in merito all’ipotesi di uscita del Comune dal Consorzio ASI di Foggia, tema tornato al centro del dibattito politico cittadino.

Nella nota, Fatone esprime preoccupazione per le possibili conseguenze economiche e amministrative di una simile scelta, sottolineando come il porto e l’area industriale rappresentino snodi strategici per lo sviluppo del territorio. «Sul porto siamo tutti d’accordo: è un’infrastruttura strategica — scrive — proprio per questo le parole contano. E le scelte ancora di più».

Secondo il presidente di Manfredonia Futura, l’uscita dal Consorzio ASI potrebbe apparire come un segnale di fermezza politica, ma rischierebbe di trasformarsi in un boomerang istituzionale ed economico.

Fatone elenca alcune possibili conseguenze di un eventuale distacco dal Consorzio: perdita di strumenti di pianificazione industriale sovracomunale; indebolimento della capacità di attrarre investimenti strutturati; aumento dell’incertezza amministrativa per le imprese; possibili contenziosi e costi che finirebbero per ricadere sui cittadini.

«Quando si parla di sviluppo industriale e retroportuale — osserva — l’isolamento non è una strategia vincente». Nel suo intervento, Fatone richiama la necessità di una gestione condivisa delle politiche di sviluppo legate al porto di Manfredonia, ricordando che l’infrastruttura non appartiene a una singola istituzione. «Il porto non è proprietà di una parte politica né di un ente. È un’infrastruttura pubblica che richiede coordinamento tra Comune, Regione, Autorità portuale e ASI».

Per questo, eventuali criticità o divergenze — sottolinea — dovrebbero essere affrontate all’interno dei tavoli istituzionali, attraverso il confronto politico e amministrativo.

Per il presidente di Manfredonia Futura, la priorità dovrebbe essere la costruzione di una strategia condivisa per lo sviluppo economico del territorio. «Manfredonia oggi ha bisogno di alleanze, non di solitudini». Tra gli obiettivi indicati: una pianificazione unitaria delle aree retroportuali; l’attrazione di investimenti concreti; l’integrazione infrastrutturale tra porto, ferrovia e sistema logistico; la creazione di occupazione stabile.

«La vera sfida — conclude Fatone — non è stabilire chi comanda, ma costruire un modello di governance capace di garantire sviluppo reale». E chiude con un passaggio dal tono politico ma anche simbolico: «Il futuro non si canta: si governa».

A cura di Michele Solatia.