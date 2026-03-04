Edizione n° 5996

Concorsi al Comune di Foggia, prove tra rinvii e polemiche: slitta a maggio la prova per il funzionario amministrativo
5 Marzo 2026 - ore  18:49

Policlinico di Foggia, arriva il robot MAKO 4: prima installazione in Italia per la chirurgia ortopedica
5 Marzo 2026 - ore  17:32

Manfredonia. "Troviamo un alloggio e diamo una vita dignitosa a David". L'appello (VIDEO)

MANFREDONIA DAVID Manfredonia. “Troviamo un alloggio e diamo una vita dignitosa a David”. L’appello (VIDEO)

Un alloggio, una vita dignitosa, un luogo dove potersi lavare e vivere più serenamente.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un alloggio, una vita dignitosa, un luogo dove potersi lavare e vivere più serenamente.

E’ quanto si richiede per “David“, uomo originario di Vienna, da alcuni senza fissa dimora a Manfredonia.

L’intervista con l’avvocato Innocenza Starace, Gianna e lo stesso Reinhold David.

 

2 commenti su "Manfredonia. “Troviamo un alloggio e diamo una vita dignitosa a David”. L’appello (VIDEO)"

  1. Vienna è la citta dove si vive meglio in Europa, i senzatetto vengono aiutati in maniera decorosa, aiutatelo a tornare in patria.

  2. Ma scusate .. dove eravate quando quella signora con cinque figli di Manfredonia aveva piazzato una tenda in via tribuna nei pressi dell’ex distributore di di benzina …

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO