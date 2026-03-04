Un alloggio, una vita dignitosa, un luogo dove potersi lavare e vivere più serenamente.
E’ quanto si richiede per “David“, uomo originario di Vienna, da alcuni senza fissa dimora a Manfredonia.
L’intervista con l’avvocato Innocenza Starace, Gianna e lo stesso Reinhold David.
2 commenti su "Manfredonia. “Troviamo un alloggio e diamo una vita dignitosa a David”. L’appello (VIDEO)"
Vienna è la citta dove si vive meglio in Europa, i senzatetto vengono aiutati in maniera decorosa, aiutatelo a tornare in patria.
Ma scusate .. dove eravate quando quella signora con cinque figli di Manfredonia aveva piazzato una tenda in via tribuna nei pressi dell’ex distributore di di benzina …