Home // Manfredonia // Manfredonia, Consiglio Comunale convocato il 6 marzo

MANFREDONIA CONSIGLIO Manfredonia, Consiglio Comunale convocato il 6 marzo

La seduta sarà dedicata principalmente alla trattazione delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali

Manfredonia, Consiglio Comunale convocato il 6 marzo

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il 6 marzo 2026 alle ore 09:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, è convocato il Consiglio Comunale di Manfredonia.

La seduta sarà dedicata principalmente alla trattazione delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, che affronteranno le questioni e le richieste di chiarimento avanzate dai membri dell’assemblea.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.

1 commenti su "Manfredonia, Consiglio Comunale convocato il 6 marzo"

  1. Altro consiglio inutile, spreco del denaro pubblico, skitt p accundendè a códdu “accócchia calecàgn”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO