Il 6 marzo 2026 alle ore 09:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, è convocato il Consiglio Comunale di Manfredonia.
La seduta sarà dedicata principalmente alla trattazione delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, che affronteranno le questioni e le richieste di chiarimento avanzate dai membri dell’assemblea.
Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.
1 commenti su "Manfredonia, Consiglio Comunale convocato il 6 marzo"
Altro consiglio inutile, spreco del denaro pubblico, skitt p accundendè a códdu “accócchia calecàgn”