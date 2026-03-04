Manfredonia, il caso David. Assessora Valente: “Aiuti offerti più volte, ma serve collaborazione”

MANFREDONIA – La situazione di David è conosciuta da anni dalle istituzioni e dalle realtà sociali del territorio. A chiarirlo è l’assessora al Welfare e alla Cultura del Comune di Manfredonia, Maria Teresa Valente, intervenuta per ricostruire il percorso di assistenza attivato negli ultimi anni.

Secondo quanto spiegato dall’assessora, ancora prima dell’attivazione del Pronto Intervento Sociale (PIS) dell’Ambito territoriale, operativo a Manfredonia da poco più di due anni, David era già seguito e monitorato da alcune organizzazioni di volontariato presenti sul territorio. Successivamente la situazione è stata presa in carico anche dal PIS, come avviene nei casi di emergenza sociale, mettendo a disposizione gli strumenti previsti per questo tipo di interventi.

Valente sottolinea di aver incontrato personalmente David diversi mesi fa. «In quell’occasione – spiega – ho ascoltato le sue richieste e, insieme ai servizi, abbiamo provato a individuare una possibile soluzione». Durante l’incontro erano stati condivisi alcuni passaggi e alcune regole da rispettare per avviare un percorso di aiuto. Tuttavia, come precisa l’assessora, «quegli impegni non sono stati poi rispettati».

Un elemento che, secondo l’amministrazione, evidenzia la complessità della situazione riguarda il rapporto con i servizi sociali. «È importante ricordare – afferma Valente – che gli interventi sociali funzionano quando c’è collaborazione e disponibilità a seguire i percorsi proposti». In questo caso, spiega, non è mai stato David a presentarsi spontaneamente presso il Pronto Intervento Sociale: nel tempo sono stati piuttosto gli operatori del PIS a recarsi più volte sul posto per incontrarlo e offrirgli supporto.

L’assessora chiarisce inoltre un aspetto spesso citato nelle discussioni pubbliche: la presenza dei tre cani che vivono con lui. «Non sono mai stati un problema – precisa – né rappresentano un ostacolo all’eventuale attivazione di interventi di supporto».

Nel corso degli anni, prosegue Valente, diverse persone e associazioni hanno cercato di aiutarlo, mosse da sincera sensibilità. Tuttavia, molti hanno poi preso atto di una realtà che dall’esterno può risultare difficile da comprendere: «talvolta chi vive in condizioni di marginalità sceglie di non aderire ai percorsi di aiuto e preferisce vivere in totale libertà».

L’amministrazione comunale ribadisce comunque la propria disponibilità a intervenire attraverso i servizi sociali e la rete territoriale che segue queste situazioni con professionalità e discrezione. Allo stesso tempo, viene ricordato che il Comune non può adottare soluzioni improvvisate o al di fuori delle procedure previste dalla normativa.

«Se David vorrà riprendere il percorso proposto dai servizi sociali – conclude l’assessora – la disponibilità delle istituzioni non è mai venuta meno». Nel frattempo la situazione continua a essere seguita dalle associazioni del territorio in collaborazione con il Pronto Intervento Sociale.

L’obiettivo, sottolinea infine l’amministrazione, resta quello di offrire percorsi di aiuto concreti e possibili, nel rispetto delle regole e della dignità delle persone coinvolte.

testo integrale replica Assessora Maria Teresa Valente