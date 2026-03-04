Manfredonia, Marasco (Futuro Nazionale di Vannacci) presenta sette interrogazioni in Consiglio comunale

È stato convocato per venerdì 6 marzo 2026 alle ore 9:00 il prossimo Consiglio comunale di Manfredonia, dedicato alla discussione delle interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri di minoranza all’attuale amministrazione comunale.

Tra gli interventi depositati figura quello del consigliere comunale Giuseppe Marasco, aderente al movimento Futuro Nazionale con Roberto Vannacci, che – oltre alle numerose interrogazioni già presentate in passato – ha depositato sette nuove interrogazioni su diverse criticità del territorio.

Le questioni sollevate riguardano diversi ambiti amministrativi e ambientali.

La prima interrogazione riguarda la rimozione di oltre mille pneumatici presenti nell’area del ghetto di Borgo Mezzanone e nelle zone limitrofe, con richiesta di chiarimenti sugli interventi previsti per la bonifica.

La seconda è dedicata al decoro urbano, con particolare riferimento alla manutenzione del verde pubblico, alle buche sulle strade, allo stato delle fontane di Piazza Duomo, segnalate come piene di rifiuti e non funzionanti, e alla necessità di interventi sulla rete fognaria AQP, in particolare sulle valvole.

La terza interrogazione riguarda la riqualificazione ambientale dell’area della stazione di carburante Gargan Petrol s.n.c. sul lungomare Nazario Sauro, con richiesta di verifica sulla regolarità delle autorizzazioni eventualmente rilasciate.

La quarta concerne i mezzi della società ASE, con segnalazioni relative a targhe non visibili, alla pulizia dei veicoli e alla necessità di verifiche per garantire il rispetto delle normative vigenti.

La quinta interrogazione riguarda la mancata realizzazione di un hub terminal bus a Manfredonia, struttura che, secondo Marasco, risulta ancora inesistente, con richiesta di chiarimenti sulle motivazioni e sugli eventuali progetti futuri.

La sesta richiama l’attenzione sul seguito della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2463/2021, con interrogativi su possibili omissioni in atti d’ufficio.

Infine, la settima interrogazione riguarda le assegnazioni degli alloggi comunali e la situazione di locali comunali abbandonati, chiedendo verifiche sulla gestione e sull’utilizzo di tali immobili.

Secondo Marasco, interrogazioni e interpellanze rappresentano strumenti fondamentali di democrazia e di controllo amministrativo, soprattutto quando l’azione della maggioranza viene ritenuta insoddisfacente o poco trasparente.