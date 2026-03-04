Mario Ruoso ucciso a sprangate in casa: il corpo trovato da un parente

Il procuratore: «Colpito più volte alla testa con un corpo contundente». Indaga la polizia scientifica

PORDENONE – È stato ucciso con violenza nella sua abitazione Mario Ruoso, noto imprenditore e fondatore dell’emittente televisiva TelePordenone. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato mercoledì 4 marzo 2026 da un parente, che ha immediatamente allertato il 112.

Secondo le prime informazioni emerse dalle indagini, Ruoso sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente.

«Mario Ruoso è stato ucciso con un corpo contundente alla testa», ha dichiarato il procuratore di Pordenone Pietro Montrone, al termine del sopralluogo effettuato nell’abitazione della vittima insieme alla polizia scientifica.

Da fonti investigative, citate dall’ANSA, emerge che l’uomo sarebbe stato preso a sprangate.

Le indagini

Il cadavere dell’imprenditore è stato trovato nei pressi della porta di casa, completamente insanguinato.

La prima ricostruzione dei fatti è stata possibile grazie all’ispezione cadaverica eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, durata oltre tre ore. Al termine degli accertamenti lo specialista ha riferito gli esiti agli investigatori presenti sul posto.

Sull’indagine, al momento, vige il massimo riserbo. Dall’ambiente investigativo filtra soltanto che l’aggressione sarebbe stata particolarmente violenta, con numerosi colpi inferti alla vittima.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire dinamica e movente dell’omicidio, senza escludere alcuna pista.

Chi era Mario Ruoso

Mario Ruoso era una figura molto conosciuta nel mondo imprenditoriale locale. Cavaliere del lavoro, era proprietario del Garage Venezia, una delle più longeve rivendite di veicoli del Friuli Venezia Giulia.

Ruoso era inoltre fondatore dell’emittente televisiva TelePordenone, che ha cessato le trasmissioni circa due anni fa dopo decenni di attività nel panorama dell’informazione locale.

Le indagini proseguono per fare piena luce su un delitto che ha scosso profondamente la comunità pordenonese.

Fonte: Leggo.it / ANSA