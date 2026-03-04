Via libera della Giunta al protocollo di cooperazione per il Giordano International Opera Festival 2026

FOGGIA – La città punta sulla cultura come leva di sviluppo territoriale. La Giunta comunale ha approvato l’accordo di cooperazione tra Comune di Foggia, Camera di Commercio e Consorzio Puglia Culture per la realizzazione del “GIO Festival – Giordano International Opera Festival 2026”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la figura del compositore foggiano Umberto Giordano, trasformando il festival in un evento culturale di rilievo nazionale e internazionale.

Secondo quanto previsto dall’accordo, le tre istituzioni collaboreranno in forma di cooperazione pubblico-pubblico, secondo quanto stabilito dall’articolo 15 della legge 241/1990 e dal Codice dei contratti pubblici.

Il piano prevede una divisione dei compiti tra i partner: indirizzo strategico e coordinamento affidati agli enti territoriali attuazione tecnico-artistica affidata al Consorzio Puglia Culture.

Il costo complessivo del progetto è stimato in 900 mila euro, di cui 300 mila euro a carico del bilancio del Comune di Foggia. L’iniziativa rientra nelle strategie regionali di promozione turistica e culturale, in linea con il piano “Puglia365” e con il programma culturale “PiiiLCulturainPuglia”, che sostengono la realizzazione di grandi eventi capaci di attrarre pubblico e generare ricadute economiche sui territori. Per l’amministrazione comunale il festival rappresenta un investimento sulla promozione culturale della città e sulla costruzione di un nuovo calendario di eventi capace di rafforzare l’identità musicale di Foggia.