Edizione n° 5995

BALLON D'ESSAI

RIFIUTI ACERRA // Impero dei rifiuti sotto sequestro: 204 milioni confiscati agli imprenditori di Acerra
4 Marzo 2026 - ore  09:19

CALEMBOUR

ESPLOSIVI ANCONA // Porto di Ancona, maxi sequestro di esplosivi: oltre 10 milioni di detonatori e 314mila munizioni bloccati
4 Marzo 2026 - ore  09:16

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Nasce il “GIO Festival”: accordo tra Comune, Camera di Commercio e Puglia Culture

GIO FESTIVAL Nasce il “GIO Festival”: accordo tra Comune, Camera di Commercio e Puglia Culture

Via libera della Giunta al protocollo di cooperazione per il Giordano International Opera Festival 2026

ASSESSORE AMATORE - ph comune di foggia

ASSESSORE AMATORE - ph comune di foggia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

Via libera della Giunta al protocollo di cooperazione per il Giordano International Opera Festival 2026

FOGGIA – La città punta sulla cultura come leva di sviluppo territoriale. La Giunta comunale ha approvato l’accordo di cooperazione tra Comune di Foggia, Camera di Commercio e Consorzio Puglia Culture per la realizzazione del “GIO Festival – Giordano International Opera Festival 2026”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la figura del compositore foggiano Umberto Giordano, trasformando il festival in un evento culturale di rilievo nazionale e internazionale.

Secondo quanto previsto dall’accordo, le tre istituzioni collaboreranno in forma di cooperazione pubblico-pubblico, secondo quanto stabilito dall’articolo 15 della legge 241/1990 e dal Codice dei contratti pubblici.

Il piano prevede una divisione dei compiti tra i partner: indirizzo strategico e coordinamento affidati agli enti territoriali attuazione tecnico-artistica affidata al Consorzio Puglia Culture.

Il costo complessivo del progetto è stimato in 900 mila euro, di cui 300 mila euro a carico del bilancio del Comune di Foggia. L’iniziativa rientra nelle strategie regionali di promozione turistica e culturale, in linea con il piano “Puglia365” e con il programma culturale “PiiiLCulturainPuglia”, che sostengono la realizzazione di grandi eventi capaci di attrarre pubblico e generare ricadute economiche sui territori. Per l’amministrazione comunale il festival rappresenta un investimento sulla promozione culturale della città e sulla costruzione di un nuovo calendario di eventi capace di rafforzare l’identità musicale di Foggia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO