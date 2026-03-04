Edizione n° 5995

Omicidio Boschetto, ergastolo per Giacomo Friso: uccise l'amico con quattro coltellate e si scattò un selfie

Omicidio Boschetto, ergastolo per Giacomo Friso: uccise l’amico con quattro coltellate e si scattò un selfie

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Omicidio Boschetto, ergastolo per Giacomo Friso: uccise l’amico con quattro coltellate e si scattò un selfie

PADOVA – La Corte d’Assise di Padova ha condannato all’ergastolo Giacomo Friso, 35 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio dell’amico d’infanzia e vicino di casa Michael Boschetto, ucciso con quattro coltellate il 27 aprile 2024 a Villa Padovana.

La sentenza è arrivata al termine del processo di primo grado e accoglie la richiesta del pubblico ministero Benedetto Roberti. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite scoppiata all’alba. Dopo l’aggressione, Friso avrebbe preso il telefono della vittima e si sarebbe scattato un selfie, un elemento emerso nel corso delle indagini e considerato tra i dettagli più inquietanti della vicenda.

La Corte, presieduta dalla giudice Domenica Gambardella, ha riconosciuto l’aggravante dei futili motivi, escludendo però quella della premeditazione. L’imputato è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni alla parte civile, quantificati in via provvisoria in 242 mila euro.

Dalle indagini era emerso che Friso, che da tempo aveva problemi di tossicodipendenza, nei giorni precedenti all’omicidio era stato visto aggirarsi con un coltello.

Il video-selfie scoperto dal padre

Il selfie scattato subito dopo l’omicidio è stato scoperto solo tempo dopo. Quando gli effetti personali di Boschetto sono stati restituiti alla famiglia, il padre della vittima è riuscito a sbloccare l’iPhone trovando nel telefono un video-selfie registrato dall’assassino subito dopo il delitto.

Chi era Michael Boschetto

Michael Boschetto aveva 31 anni e viveva con il padre in via Gomiero, nel centro di Villa Padovana. Di fronte alla sua abitazione, al civico 5, abitava proprio Giacomo Friso.

I due si conoscevano fin dall’adolescenza. Il loro rapporto, nel corso degli anni, era stato segnato da litigi e tensioni, talvolta sfociati anche in scontri fisici.

Friso, rimasto orfano da giovane e cresciuto senza padre, aveva ereditato la casa della nonna ed era finito presto nel giro della dipendenza da droga. Boschetto, invece, dopo alcuni problemi con la giustizia risalenti a oltre dieci anni fa, aveva cercato di ricostruirsi una vita stabile lavorando.

Negli ultimi tempi la situazione tra i due sembrava essersi calmata, anche perché Friso aveva intrapreso un percorso in una comunità di recupero a Breganze. Una tregua che però non ha impedito la tragedia.

Fonte: Leggo

