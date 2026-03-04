Pasqua e Pasquetta 2026 al Regiohotel Manfredi: i sapori di primavera protagonisti a tavola

MANFREDONIA – La Pasqua è uno dei momenti più attesi dell’anno per ritrovarsi a tavola con famiglia e amici, celebrando la tradizione gastronomica del territorio. In occasione delle festività pasquali, il Regiohotel Manfredi di Manfredonia propone due appuntamenti dedicati alla cucina di stagione con i menù “Sapori di Primavera”, pensati per esaltare ingredienti locali e creatività culinaria.

Gli chef della struttura hanno ideato percorsi gastronomici che uniscono tradizione e innovazione, con piatti raffinati e materie prime del territorio reinterpretate in chiave contemporanea. Un’esperienza di gusto da vivere in un’atmosfera accogliente e curata, ideale per celebrare le festività con i propri cari.

Il pranzo di Pasqua – 5 aprile 2026

Per la giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, il ristorante del Regiohotel Manfredi propone un menù completo che attraversa sapori intensi e combinazioni creative.

Antipasto

Carpaccio di angus cotto a bassa temperatura, misticanza tenera e chips di patate viola con dressing di burrata.

Primi piatti

Mezzo pacchero rigato con fondo di agnello, filangé di verdurine croccanti e riduzione di pecorino foggiano

Panciotti ripieni di scamorza e melanzane con pomodorini semi-dry, olive taggiasche, acciughe e fonduta di patate allo zafferano

Secondo

Cappello del prete alla piastra con demi-glacè ai funghi del sottobosco, crema di carciofi caramellati e salsa di carote baby al cioccolato bianco.

Dessert

Bavarese al tiramisù con crumble di savoiardi e cacao amaro.

Le bevande saranno curate con una selezione del maître.

Il costo del pranzo è di 60 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini da 0 a 12 anni.

Il pranzo di Pasquetta – 6 aprile 2026

Il giorno successivo, lunedì 6 aprile, spazio ai sapori del mare e ai profumi primaverili con il menù dedicato alla Pasquetta.

Antipasto

Insalatina tiepida di seppie e gamberi con cetriolo, mela verde e cocco.

Primi piatti

Orecchietta di grano arso al ragù di polpo con riduzione di caciocavallo podolico

Cappellacci al nero ripieni di salmone con crema di zucca, fondo di cicale e polvere di cavolo viola

Secondo

Filetto di spigola con flan di pistacchio e carote, spinacino croccante e crema di pomodoro bruciato.

Dessert

Semifreddo al cioccolato fondente e rhum con ganache al cioccolato bianco.

Anche in questo caso le bevande saranno incluse con selezione del maître.

Il prezzo è di 55 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini fino a 12 anni.

Prenotazioni e informazioni

La prenotazione sarà confermata con saldo anticipato e ritiro del ticket entro cinque giorni dall’evento presso la reception del Regiohotel Manfredi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero:

0884 530122

Politiche di cancellazione

È possibile cancellare la prenotazione con rimborso entro le ore 12 del 31 marzo 2026.

Oltre tale termine, la cancellazione – totale o parziale – comporterà una penale del 100% dell’importo previsto, non rimborsabile né utilizzabile per altri servizi.