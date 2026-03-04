Edizione n° 5995

BALLON D'ESSAI

RIFIUTI ACERRA // Impero dei rifiuti sotto sequestro: 204 milioni confiscati agli imprenditori di Acerra
4 Marzo 2026 - ore  09:19

CALEMBOUR

ESPLOSIVI ANCONA // Porto di Ancona, maxi sequestro di esplosivi: oltre 10 milioni di detonatori e 314mila munizioni bloccati
4 Marzo 2026 - ore  09:16

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Pasqua e Pasquetta 2026 al Regiohotel Manfredi: i sapori di primavera protagonisti a tavola

Pasqua e Pasquetta 2026 al Regiohotel Manfredi: i sapori di primavera protagonisti a tavola

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Stato news //

Pasqua e Pasquetta 2026 al Regiohotel Manfredi: i sapori di primavera protagonisti a tavola

MANFREDONIA – La Pasqua è uno dei momenti più attesi dell’anno per ritrovarsi a tavola con famiglia e amici, celebrando la tradizione gastronomica del territorio. In occasione delle festività pasquali, il Regiohotel Manfredi di Manfredonia propone due appuntamenti dedicati alla cucina di stagione con i menù “Sapori di Primavera, pensati per esaltare ingredienti locali e creatività culinaria.

Gli chef della struttura hanno ideato percorsi gastronomici che uniscono tradizione e innovazione, con piatti raffinati e materie prime del territorio reinterpretate in chiave contemporanea. Un’esperienza di gusto da vivere in un’atmosfera accogliente e curata, ideale per celebrare le festività con i propri cari.

Il pranzo di Pasqua – 5 aprile 2026

Per la giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, il ristorante del Regiohotel Manfredi propone un menù completo che attraversa sapori intensi e combinazioni creative.

Antipasto

Carpaccio di angus cotto a bassa temperatura, misticanza tenera e chips di patate viola con dressing di burrata.

Primi piatti

  • Mezzo pacchero rigato con fondo di agnello, filangé di verdurine croccanti e riduzione di pecorino foggiano

  • Panciotti ripieni di scamorza e melanzane con pomodorini semi-dry, olive taggiasche, acciughe e fonduta di patate allo zafferano

Secondo

Cappello del prete alla piastra con demi-glacè ai funghi del sottobosco, crema di carciofi caramellati e salsa di carote baby al cioccolato bianco.

Dessert

Bavarese al tiramisù con crumble di savoiardi e cacao amaro.

Le bevande saranno curate con una selezione del maître.

Il costo del pranzo è di 60 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini da 0 a 12 anni.

Il pranzo di Pasquetta – 6 aprile 2026

Il giorno successivo, lunedì 6 aprile, spazio ai sapori del mare e ai profumi primaverili con il menù dedicato alla Pasquetta.

Antipasto

Insalatina tiepida di seppie e gamberi con cetriolo, mela verde e cocco.

Primi piatti

  • Orecchietta di grano arso al ragù di polpo con riduzione di caciocavallo podolico

  • Cappellacci al nero ripieni di salmone con crema di zucca, fondo di cicale e polvere di cavolo viola

Secondo

Filetto di spigola con flan di pistacchio e carote, spinacino croccante e crema di pomodoro bruciato.

Dessert

Semifreddo al cioccolato fondente e rhum con ganache al cioccolato bianco.

Anche in questo caso le bevande saranno incluse con selezione del maître.

Il prezzo è di 55 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini fino a 12 anni.

Prenotazioni e informazioni

La prenotazione sarà confermata con saldo anticipato e ritiro del ticket entro cinque giorni dall’evento presso la reception del Regiohotel Manfredi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero:

0884 530122

Politiche di cancellazione

È possibile cancellare la prenotazione con rimborso entro le ore 12 del 31 marzo 2026.
Oltre tale termine, la cancellazione – totale o parziale – comporterà una penale del 100% dell’importo previsto, non rimborsabile né utilizzabile per altri servizi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO