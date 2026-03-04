Pasqua e Pasquetta 2026 al Regiohotel Manfredi: i sapori di primavera protagonisti a tavola
MANFREDONIA – La Pasqua è uno dei momenti più attesi dell’anno per ritrovarsi a tavola con famiglia e amici, celebrando la tradizione gastronomica del territorio. In occasione delle festività pasquali, il Regiohotel Manfredi di Manfredonia propone due appuntamenti dedicati alla cucina di stagione con i menù “Sapori di Primavera”, pensati per esaltare ingredienti locali e creatività culinaria.
Gli chef della struttura hanno ideato percorsi gastronomici che uniscono tradizione e innovazione, con piatti raffinati e materie prime del territorio reinterpretate in chiave contemporanea. Un’esperienza di gusto da vivere in un’atmosfera accogliente e curata, ideale per celebrare le festività con i propri cari.
Il pranzo di Pasqua – 5 aprile 2026
Per la giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, il ristorante del Regiohotel Manfredi propone un menù completo che attraversa sapori intensi e combinazioni creative.
Antipasto
Carpaccio di angus cotto a bassa temperatura, misticanza tenera e chips di patate viola con dressing di burrata.
Primi piatti
-
Mezzo pacchero rigato con fondo di agnello, filangé di verdurine croccanti e riduzione di pecorino foggiano
-
Panciotti ripieni di scamorza e melanzane con pomodorini semi-dry, olive taggiasche, acciughe e fonduta di patate allo zafferano
Secondo
Cappello del prete alla piastra con demi-glacè ai funghi del sottobosco, crema di carciofi caramellati e salsa di carote baby al cioccolato bianco.
Dessert
Bavarese al tiramisù con crumble di savoiardi e cacao amaro.
Le bevande saranno curate con una selezione del maître.
Il costo del pranzo è di 60 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini da 0 a 12 anni.
Il pranzo di Pasquetta – 6 aprile 2026
Il giorno successivo, lunedì 6 aprile, spazio ai sapori del mare e ai profumi primaverili con il menù dedicato alla Pasquetta.
Antipasto
Insalatina tiepida di seppie e gamberi con cetriolo, mela verde e cocco.
Primi piatti
-
Orecchietta di grano arso al ragù di polpo con riduzione di caciocavallo podolico
-
Cappellacci al nero ripieni di salmone con crema di zucca, fondo di cicale e polvere di cavolo viola
Secondo
Filetto di spigola con flan di pistacchio e carote, spinacino croccante e crema di pomodoro bruciato.
Dessert
Semifreddo al cioccolato fondente e rhum con ganache al cioccolato bianco.
Anche in questo caso le bevande saranno incluse con selezione del maître.
Il prezzo è di 55 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini fino a 12 anni.
Prenotazioni e informazioni
La prenotazione sarà confermata con saldo anticipato e ritiro del ticket entro cinque giorni dall’evento presso la reception del Regiohotel Manfredi.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero:
0884 530122
Politiche di cancellazione
È possibile cancellare la prenotazione con rimborso entro le ore 12 del 31 marzo 2026.
Oltre tale termine, la cancellazione – totale o parziale – comporterà una penale del 100% dell’importo previsto, non rimborsabile né utilizzabile per altri servizi.