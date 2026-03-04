FOGGIA – La Giunta comunale di Foggia ha approvato la ricognizione aggiornata sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attualmente in capo all’ente. Il provvedimento, deliberato il 4 marzo 2026, fotografa la situazione degli interventi alla data del 31 dicembre 2025. La relazione sullo stato di avanzamento è stata illustrata dall’assessore al Bilancio e ai fondi europei Davide Emanuele e dall’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso.

L’atto rappresenta uno strumento di monitoraggio amministrativo e finanziario volto a verificare il rispetto dei cronoprogrammi e il raggiungimento dei target previsti dal programma europeo Next Generation EU.

Nel documento vengono analizzati tre aspetti fondamentali: avanzamento fisico delle opere, stato procedurale degli interventi, progressione finanziaria delle spese rendicontate.

Il quadro riepilogativo è stato elaborato attraverso le tabelle tecniche predisposte dai diversi settori comunali coinvolti nella gestione dei progetti. Durante una riunione della Struttura tecnica di staff PNRR, tenutasi il 23 gennaio 2026, sono stati inoltre esaminati i principali nodi operativi e le eventuali criticità nella realizzazione degli interventi, con particolare attenzione al rispetto delle milestone europee. Secondo quanto emerge dalla deliberazione, il Comune di Foggia ha proseguito le attività progettuali e amministrative necessarie per garantire l’attuazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, con l’obiettivo di rispettare tempi e obiettivi previsti dal piano nazionale.

La delibera non comporta nuovi impegni di spesa, ma consente all’amministrazione di aggiornare il quadro complessivo degli interventi e di rafforzare il sistema di monitoraggio delle opere finanziate con risorse europee.

