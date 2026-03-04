Ryanair punta sulla Puglia per l’estate: 82 rotte da Bari e Brindisi

Per la Summer 2026 Ryanair rafforza la propria presenza in Puglia annunciando 82 rotte complessive dagli aeroporti di Bari e Brindisi, con tre nuove destinazioni in partenza da Bari: Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala.

L’operativo sarà sostenuto da cinque aeromobili basati in regione, tre presso l’aeroporto di Bari e due a Brindisi, per un investimento complessivo stimato in 500 milioni di dollari. Un piano che, secondo quanto comunicato da Aeroporti di Puglia, contribuirà a sostenere oltre 5.400 posti di lavoro e a rafforzare i flussi turistici verso la regione durante tutto l’anno.

La compagnia opera in Puglia da 22 anni e, nello stesso periodo, ha trasportato più di 60 milioni di passeggeri, consolidando un legame ormai strutturale con il territorio.

“Nel 2026 la Puglia può ambire a diventare tra le regioni più visitate d’Italia, anche grazie al contributo di Ryanair”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “È un traguardo ambizioso ma concreto, fondato su una strategia condivisa di sviluppo e promozione dell’offerta turistica”.

Vasile ha sottolineato come la collaborazione con Ryanair rappresenti un pilastro della crescita del traffico aereo regionale, con ricadute positive su occupazione, indotto e valorizzazione del brand Puglia. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività degli scali pugliesi nel panorama nazionale e internazionale, consolidando la regione tra le mete di riferimento del turismo italiano ed europeo.

Lo riporta ansa.it.