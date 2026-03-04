Edizione n° 5995

Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 con "Per sempre sì": rinviato il tour americano

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con “Per sempre sì”: rinviato il tour americano

Cazzullo attacca Sal Da Vinci: "Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio di camorra"

Sal Da Vinci - ph screen rai1

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
4 Marzo 2026
Stato news //

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con “Per sempre sì”: rinviato il tour americano

A 57 anni sarà il rappresentante italiano più anziano nella storia della competizione

ROMA – Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Per sempre sì”. L’artista salirà sul palco della finale di Vienna il prossimo 16 maggio, ma la partecipazione alla competizione europea comporterà alcune modifiche alla sua agenda artistica.

Il cantante sarà infatti costretto a rinviare il tour in Nord America, programmato insieme a Fausto Leali, la cui data di debutto era prevista proprio il 16 maggio ad Atlantic City, in concomitanza con la finale dell’Eurovision.

La scelta di prendere parte alla manifestazione internazionale ha quindi reso necessario posticipare le tappe americane, per consentire all’artista di rappresentare l’Italia sul palco europeo.

Il brano in gara

La canzone “Per sempre sì”, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, arriverà all’Eurovision senza modifiche. Con una durata di 2 minuti e 55 secondi, il brano rientra pienamente nei limiti previsti dal regolamento della competizione, che stabilisce una durata massima di tre minuti.

Si tratta inoltre di uno dei brani più brevi portati dall’Italia all’Eurovision negli ultimi anni.

Un record per l’Italia

Nato il 7 aprile 1969, Sal Da Vinci diventerà a 57 anni il rappresentante italiano più anziano nella storia dell’Eurovision Song Contest, superando il primato detenuto da Peppino Di Capri, che partecipò all’edizione del 1991 all’età di 51 anni.

L’artista sarà anche il quinto cantante napoletano a rappresentare l’Italia nella competizione europea. Prima di lui erano saliti sul palco dell’Eurovision Nunzio Gallo (1958), Massimo Ranieri (1971 e 1973), Alan Sorrenti (1980) e Peppino Di Capri (1991).

Le origini

Sal Da Vinci è nato a New York durante una tournée del padre Mario Da Vinci, anche lui cantante. L’artista possiede infatti la cittadinanza statunitense e sarà il terzo rappresentante italiano nato negli Stati Uniti, dopo Romina Power e Wess.

La partecipazione all’Eurovision segna così un nuovo capitolo nella carriera del cantante, pronto a portare la musica italiana sul palco europeo davanti a milioni di spettatori.

Fonte: IlFattoQuotidiano.it

LASCIA UN COMMENTO